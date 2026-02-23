La UCO ha encontrado pruebas que apuntan a que el mando de Cerdán incluía, por supuesto, a Servinabar y llegaba hasta una inmobiliaria de Koldo García Izaguirre.

La trama tenía variantes: mascarillas, test PCR, petróleo, obras públicas… Pero todas eran coordinadas por un esquema que cada vez se centraliza más en Santos Cerdán, sobre todo tras salir José Luis Ábalos de sus cargos en el PSOE. Cerdán no figura en el caso mascarillas. Y es que en esa rama su nombre no ha aparecido en las grabaciones clave, básicamente porque fue la primera de las expresiones de la trama y por aquel entonces el secretario de organización del Psoe era José Luis Ábalos y porque este último ha guardado silencio y no ha querido involucrar judicialmente a más gente. Pero resulta extraño pensar que si Santos Cerdán estaba al corriente del resto de ramas de la trama no lo estuviera también de esta, aunque en esa época él estuviera a la sombra de Ábalos.

Pero en la rama de las obras públicas su papel parece ser de pleno liderazgo. La UCO ha llegado a la conclusión de que "Santos no se limitaba a recibir novedades de los proyectos en marcha por parte de Koldo, sino que también habría ejercido cierto poder de decisión tanto sobre la mercantil Servinabar, como de la sociedad cooperativa constituida entre Antxón y Koldo, Noran S. Coop. Pequeña".

Noran parece ser una especie de desembocadura de los beneficios logrados con el resto de vinculadas a la trama. Se trata de "Noran S. Coop. Pequeña: la sociedad Noran S. Coop. Pequeña, constituida por Koldo y Antxón en el año 2015 y que ha sido receptora de fondos durante el periodo de estudio procedentes de Servinabar". De hecho, "realizando el sumatorio de las cantidades, la cifra total adeudada desde cuentas de Servinabar a cuentas de Noran Coop, entre 2016 y 2025, asciende a 647.331,97€", señala la UCO. No se trata de una cuantía pequeña.

"Atendiendo a la información bancaria de Noran Coop, estos pagos suponen el 67,81% de los fondos ingresados en cuentas de ésta. Como destino de estos fondos, se mencionó en el Informe 96/2025 que Koldo habría recibido 8.738,00 € en nueve abonos, mientras que Antxón habría sido perceptor de 215.000 € en 98 movimientos – la mayoría por importe de 2.000 € y de carácter mensual – ". Traducido: habría instaurado una especie de nóminas de pago.

"Otra de las salidas de fondos relevantes desde Noran Coop, y en línea con el subapartado anterior – Contratación de personas del entorno de Santos – , entre los meses de marzo y julio de 2018, la mercantil emitió cinco transferencias a Francisca Muñoz Cano, cónyuge de SANTOS, por valor total de 9.500€". Se trata de la conocida como "Paqui", la mujer de Cerdán. Y esos pagos no dejan de demostrar que Noran hacía de distribución de los ingresos percibidos en una sociedad que dependía en más de dos tercios de los pagos de Servinabar, principal empresa ligada a la trama de presuntos amaños en la concesión de obras públicas.

Captura del correo enviado desde Azpilicueta Consultores a Antxón el 26-03-2018

"A este respecto, entre los correos electrónicos intervenidos en la sede social de Servinabar, se ha observado que con fecha 26 de marzo de 2018 (un día antes de realizarse el primero de los pagos a Francisca Muñoz) la gestoría Azpilicueta Consultores envió a Antxón, bajo el concepto de "Paqui', un contrato laboral entre Noran y Francisca Muñoz, así como el recibo correspondiente a la primera de sus nóminas (marzo de 2018)", señala la UCO.

"En cuanto al contrato laboral adjunto al referido correo – denominado "contrato de sociedad de duración determinada"—, fue fechado el 1 de marzo de 2018, y consistió en la formalización, entre Antxón y Francisca Muñoz, de la incorporación de ésta última a la cooperativa como "socio trabajador' hasta el 31 de agosto de 2018 – fecha en la que finalizaría el contrato, constando el último pago el 27 de julio de 2018 – , para "realizar el trabajo y las funciones que se le encomienden, aceptando los derechos y deberes que le corresponden", concluye la investigación.