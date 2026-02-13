Ábalos y Koldo reaparecen juntos en el Supremo: uno abatido y el otro tapándose la cara

El exministro de Transporte, José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, han vuelto a reaparecer juntos después de su ingreso en la prisión de Soto del Real el pasado 27 de noviembre. Ambos han acudido al Tribunal Supremo para la audiencia preliminar previa a la celebración del juicio del caso mascarillas. Ábalos ha mostrado un rostro cansado mientras que Koldo ha permanecido tapándose la cara con una chaqueta.

El comienzo de la sesión estaba previsto para las 11:00 y pasadas las 10:20 de la mañana Ábalos y Koldo llegaban en un furgón policial al Alto Tribunal. Minutos más tarde el empresario Víctor de Aldama, que también se encuentra imputado en esta causa, hacía lo propio a pie y acompañado de sus abogados.

Dentro de la sala el exministro y su exasesor se han sentado juntos mientras que Aldama se encontraba separado por dos policías de los otros dos imputados. Koldo García ha permanecido tapándose la cara con una chaqueta por el lado derecho de su cara mientras que Ábalos parecía encontrarse cansado y alternaba su mirada entre el techo y el suelo de sala.

Desde su entrada en prisión el pasado mes de noviembre, únicamente Koldo había salido de Soto del Real. Precisamente, un día después de su ingreso el exasesor acudió a la Audiencia Nacional, dónde se negó a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la trama Koldo. Mientras que para Ábalos la salida de este jueves ha supuesto la primera desde su ingreso en prisión.

La prueba del polígrafo

Durante la sesión la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha pedido ante la Sala que se someta a la prueba del polígrafo a su representado argumentando que pese a que esta prueba no está contemplada en el ordenamiento jurídico español tampoco está prohibida. Además, durante su turno de palabra ha pedido un careo entre Koldo y empresario Víctor de Aldama.

El letrado de Aldama, José Antonio Choclán, ha puesto en valor la colaboración con la justicia de su defendido para que sea tenida en cuenta por el tribunal. Asunto que el fiscal jefe Anticorrupción Alejando Luzón ha reconocido aunque ha precisado que habrá que esperar a lo que suceda en el juicio para valorar la rebaja de la pena. De igual manera, Luzón ha anunciado que renunciará a la testifical de cuatro personas, entre las que se encuentra el propio hijo del exministro de Transporte, Víctor Ábalos.

Por otro lado, la acusación popular representada en el abogado del Partido Popular Alberto Durán ha renunciado a contar con el testimonio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

