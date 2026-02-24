Ni en Extremadura ni en Aragón ha participado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las recientes campañas electorales del PSOE, rompiendo una pauta que se había mantenido desde las elecciones autonómicas de Castilla y León hace cuatro años, cuando su presencia en mítines y actos públicos era habitual. Su ausencia se ha notado, sobre todo porque coincide con un momento en el que su nombre ha vuelto a estar en el foco.

Entre diciembre y febrero, Zapatero ha visto cómo estallaba la polémica en torno al caso Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros de fondos públicos en 2021, y las relaciones económicas que le vinculan con uno de los principales implicados en la investigación por presunto blanqueo de capitales, el asesor de la compañía Julio Martínez Martínez, conocido como "Julito". Martínez fue detenido en diciembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Apenas dos días antes, una fotografía lo mostraba junto a Zapatero en el Monte de El Pardo, en Madrid.

El 3 de febrero, tras semanas de silencio, Zapatero reapareció públicamente para confirmar las informaciones que salieron a la luz según las cuales habría recibido al menos 450.000 euros del entorno de Martínez Martínez por trabajos de "consultorías globales" a lo largo de seis años a través de la sociedad Análisis Relevante SL. Además, las hijas del expresidente habrían percibido cerca de 198.000 euros de la misma sociedad por supuestos servicios de comunicación y diseño.

Paralelamente, el Partido Popular no ha dejado pasar la oportunidad de situar a Zapatero en el centro, no solo por los pagos y la asistencia del rescate, sino por sus históricas relaciones internacionales. Las críticas se han centrado en sus vínculos políticos y diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, exigiendo explicaciones sobre si esas relaciones pudieron influir en decisiones gubernamentales y en la gestión pública de ayudas y rescates.

Esta acumulación de hechos ha llevado al PP a forzar la citación de Zapatero para comparecer el próximo 2 de marzo en la comisión de investigación del llamado caso Koldo en el Senado, justo en plena campaña electoral de Castilla y León, con el objetivo de que dé explicaciones sobre su papel en el rescate de Plus Ultra, los pagos percibidos y las presuntas conexiones internacionales.

Pese a la polémica, Zapatero ha decidido volver a participar en la campaña de Castilla y León, aunque todavía no ha concretado la fecha de su intervención, que hará de manera independiente y con actos propios.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al candidato socialista en tres actos clave: el jueves en Burgos, el 7 de marzo en Soria y el 13 en Valladolid. Fuentes socialistas destacan que la apretada agenda del jefe del Ejecutivo evidencia que está "a tope" y goza de plena salud, desmintiendo implícitamente la reciente exclusiva de Libertad Digital, que señalaba que Sánchez había recibido tratamiento por dolencias cardiovasculares en el hospital Ramón y Cajal.