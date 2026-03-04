El paro real roza ya los 4 millones de personas mientras Sánchez habla de cohetes económicos

Mientras Pedro Sánchez no deja de colgar vídeos suyos haciendo deporte, España ve cómo las cifras reales del paro vuelven a crecer. Porque lo cierto es que, más allá del maquillaje estadístico, ya habitual en la era de Yolanda Díaz, el paro real vuelve a rozar los 4 millones de personas, un porcentaje impensable en el resto de países de la UE.

La ciencia de los números

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de febrero, ha subido en 3.584 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el ascenso del paro no parece demasiado llamativo: de un 0,15 %. Pero eso es teniendo en cuenta los datos oficiales y maquillados que exhibe el Gobierno.

Para empezar, incluso tomando los datos oficiales, se trata de un dato peor que el de hace un año, ya que en febrero de 2025 el desempleo bajó en 5.994 personas en relación con el mes anterior. Y, para continuar, el total de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) al finalizar febrero alcanzó los 3.034.290.

Ese grupo se divide de la siguiente manera: Parados registrados oficialmente, 2.442.646; con disposición limitada, 399.815 –que no figuran en la estadística oficial–; otros no ocupados, 191.829 –que tampoco son reconocidos en las cuentas oficiales–. Pero, al margen de estas primeras artimañas, hay una especialmente llamativa, que ya acumula casi un millón de personas.

"Si sumásemos a este dato los afectados por ERTES, que en el mes de febrero alcanzaron los 11.658 y los fijos discontinuos inactivos, que se situaron al finalizar enero en más de 900.000, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría próximo a los cuatro millones de parados reales (3.945.948)", señala el departamento de estudios del sindicato USO. "Ello nos llevaría a una tasa de paro por encima del 16%. ¿Qué tipo de ocupación tienen las 1.329.287 personas inscritas como demandantes de empleo ocupadas que están registradas en el SEPE buscando un empleo en enero?", se preguntan los expertos del sindicato.

El sindicato pone de manifiesto

"Por sectores económicos con respecto a enero, el paro registrado desciende en los sectores de Construcción 2.140 (-1,23 %), Industria 1.122 (-0,59 %) y Agricultura 575 (-0,77 %). Y aumenta en Servicios 1.158 (0,06 %). Así lo señala el informe de USO. El colectivo "Sin Empleo Anterior" aumenta en 6.263 (2,85 %).

"Tenemos una actividad económica que no es capaz de generar empleo para absorber esta demanda. El desempleo masculino se sitúa en 969.233 tras descender en 546 personas (-0,06 %) y el femenino en 1.473.413, tras aumentar en 4.130 (0,28 %) en relación con el mes de enero. El paro sigue teniendo rostro de mujer. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de febrero en 8.516 personas (4,71 %) respecto al mes anterior. Una vez más seguimos con un alto paro juvenil: es el grupo que más se incrementa con respecto al mes anterior", apunta USO.

"El número total de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.118.996 de los que 494.001 han sido contratos indefinidos, lo que representa el 44,15 % de todos los contratos. En magnitudes acumuladas, se han realizado 978.296 contratos por tiempo indefinido hasta febrero de 2026, lo que representa un descenso de 11.602 (-1,17 %) sobre el mismo periodo de 2025", añade el estudio.