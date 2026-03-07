El club de fans de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha repetido en varias ocasiones que, con él en el poder, "España está y estará en el lado correcto de la historia". De ser esto cierto, en ese "lado correcto" estarían también todos los sátrapas que han elogiado a Pedro Sánchez desde que es presidente. El último en sumarse a esa colección de felicitaciones ha sido el régimen iraní de los ayatolás.

El presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, a través de su cuenta de X, ha felicitado a Pedro Sánchez por negarse a que Estados Unidos utilice las bases españolas de Rota y Morón en el marco de la guerra en Oriente Medio: "La conducta responsable de España al oponerse a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y a la agresión militar de la coalición sionista-estadounidense contra países como Irán demuestra que la ética y las conciencias despiertas aún existen en Occidente".

Spain's responsible conduct in opposing the Zionist-American coalition's flagrant human rights violations and military aggression against countries, including Iran, shows that ethics and awakened consciences still exist in the West.

I commend Spanish officials for their stances. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 4, 2026

La propia Embajada de Irán en España también ha defendido la postura de Sánchez por estar, dicen, "en consonancia con el derecho internacional".

Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, que está en consonancia con el derecho internacional. https://t.co/1U06SCqaWk — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) March 2, 2026

Hamás

Esta no ha sido la única ocasión en la que regímenes totalitarios y grupos terroristas han saludado y bendecido las posiciones del presidente del Gobierno de España. La organización terrorista Hamás ha aplaudido a Pedro Sánchez varias veces. Por ejemplo, en noviembre de 2023, cuando Sánchez criticó la ofensiva militar de Israel en respuesta al ataque terrorista que Hamás había perpetrado el 7 de octubre de ese año. Los terroristas emitieron un comunicado apreciando la postura "clara y audaz" del presidente español y elogiaron a Sánchez por plantear la posibilidad de que España "reconozca unilateralmente el Estado palestino, si la Unión Europea no da ese paso".

El pasado septiembre los terroristas de Hamás volvieron a felicitar a Pedro Sánchez por el embargo de armas de España a Israel: "Aplaudimos la decisión del Gobierno de España de prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares. Es un importante paso político y moral".

Los hutíes

Los terroristas hutíes de Yemen también se sumaron a las felicitaciones a Pedro Sánchez en diciembre de 2023. El presidente español se negó a participar en la operación impulsada por Estados Unidos para crear una alianza de países que garantizaran la libre navegación en el Mar Rojo. Los terroristas, aliados de Irán, aplaudieron la decisión del Gobierno de España. Husein al Ezi, viceministro de Exteriores de los Hutíes de Yemen, escribió en su cuenta de X: "Apreciamos enormemente la negativa de España a dejarse influenciar por las mentiras estadounidenses y británicas en materia de navegación marítima".

نقدر عاليا امتناع أسبانيا عن الانجرار خلف الأكاذيب الأمريكية والبريطانية في موضوع الملاحة البحرية إن صنعاء تحترم كل من يحترم الحقائق وتتمنى لهكذا مواقف عقلانية أن تستمر وتتسع وتأمل من الجميع أيضا مواصلة النأي بالنفس عن مواقف أمريكا وبريطانيا المثيرة للعار والمهددة للسلم والأمن . — حسين العزي (@hussinalezzi5) December 23, 2023

Los talibanes

Para completar su particular 'hack trick' de la ignominia, Pedro Sánchez también fue alabado por los terroristas talibanes. En mayo de 2024, los integristas que gobiernan Afganistán celebraron a través de un comunicado la decisión de España sobre el reconocimiento del Estado palestino: "El Ministerio de Asuntos Exteriores del Emirato Islámico de Afganistán acoge con satisfacción la decisión de la República de Irlanda, Noruega y España de reconocer el Estado palestino y la considera un paso positivo".

Dictadura venezolana

A comienzos de este año, Pedro Sánchez condenó la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El presidente del Gobierno dijo que suponía una "violación de la legalidad internacional en Venezuela". Su posición a favor del régimen venezolano le valió la felicitación de la hasta entonces vicepresidenta de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez: "Al conversar con el presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela".

#Delcy Rodríguez agradece a Pedro Sánchez su "valentía" al condenar el ataque de #EEUU 💬 pic.twitter.com/y50pXpf6Wp — INFORMACION.es (@informacion_es) January 10, 2026

ETA

En clave interna, Sánchez ha normalizado su relación con los herederos de la banda terrorista ETA, a cuyos presos está sacando de prisión después de haberlos acercado a todos al País Vasco y Navarra.

Tal es su buena sintonía que no es sólo que Bildu sostenga al Gobierno con sus votos en el Congreso, sino que, si es necesario, el propio Arnaldo Otegi, condenado por terrorismo, sale en defensa del presidente del Gobierno: "Cuando se convierte a Sánchez en poco menos que un felón, un traidor, que pacta con gentes de todo tipo, pues al final hay un juez, una asociación, que se anima. Yo creo que falta un poco de responsabilidad".