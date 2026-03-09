El secretario LGTBI del PSOE valenciano propone "prohibir" a los gais de derechas usar "los espacios conquistados"

El secretario LGTBI del PSOE de Valencia, Damián López, ha protagonizado una polémica discusión en redes sociales a raíz de su respuesta a un usuario que cuestionaba que "ser gay no es una deuda moral con la izquierda". Ante ese mensaje, el también asesor de la responsable de Igualdad en Ferraz y delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, señaló que "habría que prohibirles a todos estos gais que utilicen los espacios conquistados. Empezando por Jaimecito...". Una frase que, en lugar de ampliar derechos, como aseguran defender desde el PSOE, apunta justamente en la dirección contraria.

López, sin entrar en el fondo de su comentario, que no es otro que excluir de los derechos LGTBI a quienes no piensan igual, respondió a ese usuario que calificó su mensaje de "nazi". Su defensa ha consistido en reivindicar la lucha histórica del colectivo y criticar a los partidos de la derecha por supuestamente despreciarla y olvidar que muchos de los derechos actuales proceden de ese activismo.

A ver si nos enteramos: Nazi es intentar deslegitimar, desde una posición de privilegio, la lucha histórica de una comunidad que ha sido perseguida, patologizada y violentada durante décadas. Nazi es desentenderse de tu propia comunidad y de las necesidades de quienes no… https://t.co/v50kvrbbb5 — Damián López (@Dammian_tkd) March 8, 2026

Ante esta polémica, el diputado del PP, Jaime de los Santos, probablemente el "Jaimito" al que se refiere el dirigente del PSOE, teniendo en cuenta que con motivo del 8M también cargó contra él en redes sociales llamándole "señoro", ha considerado que estos comentarios constituyen "un delito de odio en toda regla". "Prohibir los derechos a quienes, por suerte, no pensamos como él es para este individuo motivo de purga. Lo mismito que para Goebbels", ha escrito De los Santos en redes sociales.

Si lo de @Dammian_tkd es de juzgado de guardia es, precisamente, porque constituye un delito de odio en toda regla. Prohibir los derechos a quienes, por suerte, no pensamos como él es para este individuo motivo de purga. Lo mismito que para Goebbles. https://t.co/wiKj2RxfZo — Jaime M. de los Santos (@DELOSSANTOSLEAL) March 9, 2026

También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado el mensaje trasladado por el secretario LGTBI valenciano y ha recordado la "estafa" de un partido que "escupe odio" mientras prepara la primera cumbre internacional contra el odio que tendrá lugar el próximo 11 de marzo y al que asistirá la tertuliana Sarah Santaolalla.

Sánchez organizando una jornada contra el odio el 11 de Marzo, mientras su partido se dedica a fabricar, propagar y escupir odio. Son una estafa. Y son peligrosos. pic.twitter.com/WRR6xqv9Jp — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) March 9, 2026

López ha tratado de mitigar la polémica amparándose en la "ironía" y en que está "fuera de contexto" como justificación de una declaración que plantea retirar derechos a los homosexuales que tengan una idea política diferente.

Así opera la derecha: esta mañana comenté una publicación que, evidentemente, molestó. Acto seguido, un medio ultra que siempre escribe contra mí —cuyo autor fue condenado por bulero— publicó este titular. Está totalmente fuera de contexto: por un lado, por la ironía; por otro,… pic.twitter.com/fErBxLSA42 — Damián López (@Dammian_tkd) March 9, 2026

El dirigente socialista, en lugar de asumir la responsabilidad de sus palabras, ha optado por arremeter contra el primer periódico que recogió la noticia, al que califica de "medio ultra", y contra su periodista, siguiendo la estrategia de desacreditar a los medios que no son afines al Gobierno.