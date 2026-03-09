Menú
El secretario LGTBI del PSOE valenciano propone "prohibir" a los gais de derechas usar "los espacios conquistados"

López ha tratado de mitigar la polémica amparándose en la "ironía" y en que está "fuera de contexto" como justificación de su declaración.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, despliegan la bandera LGTBI en la fachada de la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana | Rober Solsona / Europa Press

El secretario LGTBI del PSOE de Valencia, Damián López, ha protagonizado una polémica discusión en redes sociales a raíz de su respuesta a un usuario que cuestionaba que "ser gay no es una deuda moral con la izquierda". Ante ese mensaje, el también asesor de la responsable de Igualdad en Ferraz y delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, señaló que "habría que prohibirles a todos estos gais que utilicen los espacios conquistados. Empezando por Jaimecito...". Una frase que, en lugar de ampliar derechos, como aseguran defender desde el PSOE, apunta justamente en la dirección contraria.

López, sin entrar en el fondo de su comentario, que no es otro que excluir de los derechos LGTBI a quienes no piensan igual, respondió a ese usuario que calificó su mensaje de "nazi". Su defensa ha consistido en reivindicar la lucha histórica del colectivo y criticar a los partidos de la derecha por supuestamente despreciarla y olvidar que muchos de los derechos actuales proceden de ese activismo.

Ante esta polémica, el diputado del PP, Jaime de los Santos, probablemente el "Jaimito" al que se refiere el dirigente del PSOE, teniendo en cuenta que con motivo del 8M también cargó contra él en redes sociales llamándole "señoro", ha considerado que estos comentarios constituyen "un delito de odio en toda regla". "Prohibir los derechos a quienes, por suerte, no pensamos como él es para este individuo motivo de purga. Lo mismito que para Goebbels", ha escrito De los Santos en redes sociales.

También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado el mensaje trasladado por el secretario LGTBI valenciano y ha recordado la "estafa" de un partido que "escupe odio" mientras prepara la primera cumbre internacional contra el odio que tendrá lugar el próximo 11 de marzo y al que asistirá la tertuliana Sarah Santaolalla.

López ha tratado de mitigar la polémica amparándose en la "ironía" y en que está "fuera de contexto" como justificación de una declaración que plantea retirar derechos a los homosexuales que tengan una idea política diferente.

El dirigente socialista, en lugar de asumir la responsabilidad de sus palabras, ha optado por arremeter contra el primer periódico que recogió la noticia, al que califica de "medio ultra", y contra su periodista, siguiendo la estrategia de desacreditar a los medios que no son afines al Gobierno.

