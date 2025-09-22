Jaime de los Santos: "Hay 4.600 mujeres que se lleva engañando desde principios de 2024"

Hace unos días el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció que desde hace más de un año y medio había unos fallos en las pulseras antimaltrato que dejaron desprotegidas a las mujeres por un cambio de contrato cambiando de proveedor por uno más barato de origen chino. El PP ha ido en tromba con este asunto culpando tanto a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, como su antecesora, Irene Montero.

El diputado y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de Los Santos ha comentado este tema en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Ha recordado que la compra de estas pulseras telemáticas en AliExpress, una empresa dependiente del Partido Comunista Chino, "son el motivo por el que Telefónica no se presenta a esa licitación". Ha explicado que es porque "la exministra de Igualdad, Irene Montero, hace una oferta económica que es inasumible" y la única empresa que se presenta "es Vodafone" que gana este concurso incluso en algunos de sus puntos con un 3,6 sobre 10".

"Hoy hay 4.600 dispositivos colocados por los jueces a maltratadores o presuntos maltratadores. Hay 4.600 mujeres que se las lleva engañando desde principios de 2024 porque por más que desde el Gobierno digan que esa información no se daba para no hacer que la alarma creciera. Lo que no se dan cuenta es que al no avisar a las víctimas lo que estaban es desprotegiéndolas por un motivo principal: ellas mismas cuando reciben una alarma se ponen a cubierto, llaman a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o se preocupan con su entorno de protegerse de los agresores", ha dicho Jaime de Los Santos.

El diputado popular ha incidido en que "no las avisaron después de que el CGPJ se sentara con la ministra Redondo y le dijera que no funcionan". Advirtieron a la ministra que tenían "un problema no sólo con el backup de los datos, que es lo que ha hecho que se hayan sobreseído muchos casos".

