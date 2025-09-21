El socialismo de AliExpress: las pulseras de Sánchez en la tienda de Xi

Ni todas las arenas de Gaza, Cisjordania y el antiguo Sáhara español podrán enjugar el gigantesco y maloliente charco —ellos le llamarán oasis—, de los gobiernos de Sánchez. Todo lo que decían que iban a arreglar lo han estropeado; toda la propiedad que debían respetar por ser pública, se la han quedado, la gestión de las comunicaciones es criminal; no hay Presupuestos desde hace tres años; el déficit fiscal, pese a la salvaje subida impositiva, es crónico, la deuda del Estado se multiplica, el crédito exterior de España es nulo; las alianzas internacionales que, al margen del gobierno de turno, mantenía nuestro país, han sido sustituidas por una política de gestualidad epiléptica, rabiosamente antisemita, a la que han sacrificado, con Sánchez como muecín y verdugo, la Vuelta Ciclista a España en favor de Hamás.

Sánchez se queda solo sin condenar al régimen narcotraficante de Caracas porque hace años que su Gobierno se vendió a Delcy Rodríguez en Barajas; y como en materia de principios no hay una sola cosa de las que presuma que no ha perjudicado a los que iba a favorecer, otro escándalo ha agraviado a las mujeres, a las que decía que venía a proteger "por primera vez", de la violencia machista y heteropatriarcal. Será por última. Comunistas y socialistas, tras la Ley Sueltavioladores de Irene Montero, han ocultado la Norma sueltamaltratadores, el escandalazo de las pulseras de AliExpress.

La ministra de la cenita con García Ortiz

Las pulseras para controlar que los maltratadores condenados no se acercasen a sus víctimas, costaban unos 150 euros, y funcionaban bastante bien. Pero el Ministerio de la Mujer de Irene Montero decidió sustituirlas, promovió un concurso que ganó Vodafone y las pulseras antiguas se cambiaron por otras compradas en AliExpress, por 15 euros, 12 esta semana. Las nuevas y baratísimas pulseras empezaron a fallar casi antes de que los jueces las impusieran en sus sentencias. Antes de la compra, se hizo en el Ministerio de Igualdad un informe técnico que desaconsejó el cambio, pero Irene Montero lo despreció. Y de inmediato, hace casi un año, empezaron a fallar estrepitosamente.

En el Gobierno, a Irene Montero la había sustituido Ana Redondo que venía a cambiar el radicalismo woke de Irene y se limitó a continuarlo. Es gran amiga de García Ortiz, al que propuso "una cenita" el mismo día en que fue imputado por revelación de secretos y esa relación explica que la Fiscalía General del Estado haya disimulado el escándalo de las pulseras en la memoria anual, metiendo una frase abstrusa en más de seiscientas páginas para no delinquir del todo, pero taparlo por completo. Es otra fechoría de la banda de Sánchez, maltratando a las ya maltratadas a la que legalmente tienen derecho, y en vez de remediar el desastre, lo tapa. Es que AliExpress no tiene remedio.

Alibaba o la cueva comunista de Xi Jinping

Porque ¿qué es AliExpress? Una sección de Alibaba (no Babá), la gran empresa china de comercio por Internet que, como todo, es propiedad del Partido Comunista Chino, amo del Gobierno, del Ejército y del Estado. Alibaba, como tantas innovaciones chinas, es una copia de Amazon y eBay para su comercio interior, fundada por Jack Ma en 1999 y que en el nuevo siglo tuvo el activo respaldo del régimen comunista. Pronto, al hilo del gran salto del consumo en la sociedad china, se convirtió en la más grande del mundo. Y en 2010 decidió asaltar el mercado mundial, fundando AliExpress, siguiendo el mismo modelo: cosas muy baratas y entregadas rápidamente. Un detalle no recordado es que, aunque la sede de Alibaba Group está en Hangzhou, la de AliExpress está en las Islas Caimán. No es detalle menor la opacidad en materia de impuestos para competir fuera de China. La versión moderna de AliExpress, Taobao, opera en el interior.

Los intentos de lograr cierta autonomía por parte de los gestores de AliExpress han topado con la vigilancia implacable del Partido Comunista. En 2021, el SAMR (Administración Estatal de Regulación del Mercado) impuso una multa de 2.800 millones de dólares a Alibaba Group (matriz de AliExpress) por "prácticas monopólicas". Viniendo del monopolio político absoluto del Partido Comunista y el régimen de Xi Jinping es una broma, y lo era, pero justificada por los escándalos de corrupción del régimen de Xi que el partido de Xi quiso fingir que combatía para reforzar todavía más el control de estas empresas cuyos enormes beneficios están en manos de Xi.

Este es el socialismo de AliExpress, el imperialismo cutre de la China de Xi Jinping. Todo barato-barato, pero casi todo de pésima calidad. Sus pulseras de 15 euros, que funcionan fatal, han sido el regalo a los maltratadores de Irene Montero y Ana Redondo, que se añade al que ya hizo a los violadores la zafia vociferante de la Intifada Ciclista a España. Los jueces han tenido que absolver a maltratadores por la pérdida de los datos que aseguraban su castigo legal, al cambiar las dichosas pulseras.

En rigor, el socialismo de AliExpress, es ideal para Sánchez. No funciona nada, pero es barato. Luego sale carísimo, pero las maltratadas podían ser de derechas, y el maltratador del PSOE. Pasamos pantalla: Gaza.