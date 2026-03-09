Moncloa considera prematuro aplicar ayudas por la guerra en Irán

El Gobierno considera que aún es pronto para aplicar medidas de contención por la guerra en Irán, aunque los ciudadanos ya comienzan a percibir el encarecimiento de los precios y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Mientras, hay otros gobiernos, por ejemplo, el portugués, que ya están bajando impuestos para aliviar la carga fiscal que esta guerra está generando en los ciudadanos. No es el caso de España.

El Ejecutivo sostiene que todavía es prematuro y que aún está calibrando el alcance real que podría tener en España la escalada del conflicto y, por ello, asegura que trabaja en una posible ampliación del denominado escudo social, que incluiría la reactivación del plan antidesahucios, rechazado en el Congreso hasta en dos ocasiones.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se ha limitado a asegurar que "llegado el momento, si la situación se complica y la energía se encarece", se pondrán en marcha "soluciones". "El Gobierno está explorando medidas como el presidente dijo desde el primer día y se pondrán en marcha en el momento en el que los acontecimientos se vayan elevando", ha sostenido la ministra de Hacienda, cuando el precio del petróleo se ha disparado hasta un 60%.

También la ministra portavoz, Elma Saiz, ha afirmado que el Ejecutivo tiene "margen" para aprobar las medidas que sean necesarias, al tiempo que ha defendido que el Gobierno "estará a la altura" de la situación. "Tenemos experiencia, hemos tenido que afrontar diferentes choques inflacionistas", y "el Gobierno va a acompañar a los ciudadanos, a las pymes, a los autónomos, a las empresas", ha sostenido desde Málaga, cuando por ahora no está previsto que el Gobierno lleve este martes al Consejo de Ministros este nuevo escudo social.

En el ala de Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aboga por recuperar algunas medidas como "el control de los precios" de la luz y el gas, y el tope de los alquileres que ya se aplicó en 2022. "Por desgracia estamos especializados en gestionar crisis y quiero mandar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a las empresas españolas, también a los trabajadores y trabajadoras, porque estamos preparados para actuar si esto fuera menester", ha afirmado Díaz, mientras la coordinadora de Movimiento Sumar exige que se implante con "rapidez" un paquete de medidas para amortiguar el impacto económico de la guerra.

En todo caso, para el Gobierno lo más importante es controlar el discurso. Es por ello que se sitúa a la vanguardia en el respeto al derecho internacional. "España se ha convertido en el actor que de alguna forma ha liderado la respuesta frente a esta sin razón", ha sostenido desde Soria, en un acto de campaña electoral de Castilla y León, el ministro Óscar Puente.