Los ministros de Sumar plantan a Sánchez en el Consejo de Ministros

Las discrepancias en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez han alcanzado un punto límite. El equipo de Yolanda Díaz ha decidido no entrar al Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas por la ofensiva contra Irán ante la negativa del PSOE a incluir, entre otras medidas, la prórroga del tope a los alquileres.

Según ha confirmado Libertad Digital, y pese a que la reunión aún no había comenzado, en el entorno de Yolanda Díaz confiaban en llegar a la cita tras haber logrado incorporar al menos parte de sus propuestas en materia de vivienda. Sin embargo, el ala socialista apuesta por recabar el mayor consenso posible para que el paquete de medidas anticrisis derivado de la guerra en Irán obtenga el respaldo de la Cámara el próximo jueves.

En este contexto, tanto Junts per Catalunya como el Partido Nacionalista Vasco han advertido al presidente Pedro Sánchez de que presentar por tercera vez un real decreto ómnibus —convertido, a su juicio, en un "cajón de sastre"— equivaldría a jugar a la "ruleta rusa".

Los de Sumar pretendían también incluir en el paquete de medidas un límite de los márgenes empresariales. La pataleta de los socios del Gobierno ha provocado que el Consejo de Ministros lleve ya más de una hora de retraso. Fuentes de Sumar aseguran que hasta que ellos no entren no puede empezar el consejo, al ser un órgano colegiado.

En el intento del Ejecutivo de atar apoyos, Félix Bolaños llamó anoche a Ester Muñoz para tratar de ganarse el sí del PP. El ministro de Justicia les preguntó qué "iban a hacer", sin tan siquiera enviarles el texto que se iba a aprobar.

Más información en los próximos minutos