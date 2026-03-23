Así cerraba Adif la compra de mascarillas de la trama con Pardo de Vera: "Plazo de entrega sujeto a disponibilidad"

La UCO ha accedido a los mensajes con los que se negociaban las compras de mascarillas de la trama en pleno covid. Y, mientras la población necesitaba con urgencia mecanismos de protección frente a la pandemia, Adif, bajo mando de Isabel Pardo de Vera y gestión de los contratos de Michaux Miranda, confirmaba las compras con una curiosa premisa: "Plazo de entrega sujeto a disponibilidad".

Muchos de los contratos firmados con la trama por parte de la Administración española se cerraron en marzo de 2020, cuando España admitía el impacto de la pandemia pese a que en infinidad de países habían adoptado medidas contra el covid semanas antes. Y en esas fechas surgieron unos mensajes delatores del tono de las compras. Y es que las condiciones quedaban a expensas de la trama.

Uno de esos mensajes relacionó a Íñigo Rotaeche –directivo de una de las principales empresas de la trama– con Michaux Miranda –directivo de Adif–. Y señalaba lo siguiente: "Re: Solicitud datos Adif para propuesta mascarillas protectoras. Estimado Michaux, Con relación a lo solicitado 5 MM de mascarillas KN95/FFP2 adjunto proforma. Plazo de entrega sujeto a disponibilidad, pero en estos momentos, si mañana se estructura la adjudicación se podría disponer el martes 31.03/miércoles 01.04 de 2 MM FOB Shenzhen y el resto al final de la semana siguiente (04.04; 05.04)". Traducido, si estaba en esas fechas, perfecto, pero, en caso contrario, el contrato no se incumplía.

"Por supuesto la entrega CIF MADRID Barajas sujeta a las condiciones de flete, que intentaremos que sean lo más favorable posible dentro de las dificultades del momento. En espera de tus noticias. Atentamente", concluía el mensaje. De nuevo, si los costes se incrementaban, el precio lo hacía también.

El último informe de la UCO ha certificado el papel de uno de este directivo de Adif en la trama de mascarillas. Se trata de Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas en Adif por aquellas fechas. El mismo que recibió la comunicación de que había ya en Adif nada menos que 785 "efectivos sin cobertura presupuestaria" –traducido: 785 enchufados más allá de lo permitido por el gasto presupuestado–.

La UCO señala que "expuesto el contexto en el que se fraguó la selección de Soluciones de Gestión [una de las principales empresas de la trama], resulta necesario identificar a los intervinientes que hicieron posible la materialización de dicha contratación. En este sentido, el análisis de los correos electrónicos incorporados a la causa tras el requerimiento judicial de fecha 19 de febrero de 2024 permitió profundizar en las circunstancias que rodearon la adjudicación de los contratos públicos por parte de Puertos del Estado, Adif y la Subdirección General de Infraestructuras del Ministerio del Interior".

Mensajes de correo electrónico

Y en esa fase de la investigación, "en relación con la contratación efectuada por Adif […] se subrayó que "Michaux Miranda Paniagua (en adelante Michaux), que en ese momento era director general de Gestión de Personas de Adif, asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por Adif y la contratación pudiera llevarse a término".

El informe añade que "este extremo se sustentó en que Michaux manifestó mantener contactos "con el Ministerio", al mismo tiempo que intercambió correspondencia con Íñigo Rotaeche Lachiondo titular del 99,96% de Soluciones de Gestión a través de Erromar Soluciones Digitales SL". Y "de lo expuesto hasta ese momento se desprendía que Michaux había dirigido la tramitación de la contratación de Soluciones de Gestión, circunstancia que adquiría una relevancia adicional al haberse informado, en el oficio de fecha 06 de noviembre de 2023, de su vinculación con Koldo".

"En el caso de Michaux, en varias ocasiones se han encontrado referencias que apuntarían a que se siguieron instrucciones del Mitma. En este sentido, el día 21 de febrero de 2024, Michaux declaró haber contactado con varios organismos para encontrar una empresa que suministrase las mascarillas, siendo los organismos Puertos del Estado y el Ministerio del Interior. Michaux afirmó haber contactado con el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, persona que le puso en contacto con Soluciones de Gestión", añade el informe.