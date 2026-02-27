La Guardia Civil confirma la vinculación a la trama de mascarillas del directivo que encubría 785 enchufes en ADIF

Un nuevo informe de la UCO ha certificado el papel de uno de los directivos de ADIF en la trama de mascarillas. Se trata de Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas en ADIF por aquellas fechas. El mismo que recibió la comunicación de que había ya en ADIF nada menos que 785 "efectivos sin cobertura presupuestaria" –traducido: 785 enchufados más allá de lo permitido por el gasto presupuestado–.

La UCO señala que "expuesto el contexto en el que se fraguó la selección de Soluciones de Gestión [una de las principales empresas de la trama], resulta necesario identificar a los intervinientes que hicieron posible la materialización de dicha contratación. En este sentido, el análisis de los correos electrónicos incorporados a la causa tras el requerimiento judicial de fecha 19 de febrero de 2024 permitió profundizar en las circunstancias que rodearon la adjudicación de los contratos públicos por parte de Puertos del Estado, ADIF y la Subdirección General de Infraestructuras del Ministerio del Interior".

Las contrataciones de Michaux

Y en esa fase de la investigación, "en relación con la contratación efectuada por ADIF […] se subrayó que "Michaux Miranda Paniagua (en adelante Michaux), que en ese momento era Director General de Gestión de Personas de ADIF, asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por ADIF y la contratación pudiera llevarse a término".

El informe añade que "este extremo se sustentó en que Michaux manifestó mantener contactos "con el Ministerio", al mismo tiempo que intercambió correspondencia con Íñigo Rotaeche Lachiondo titular del 99,96% de Soluciones de Gestión a través de ERROMAR SOLUCIONES DIGITALES SL". Y "de lo expuesto hasta ese momento se desprendía que Michaux había dirigido la tramitación de la contratación de Soluciones de Gestión, circunstancia que adquiría una relevancia adicional al haberse informado, en el oficio de fecha 06 de noviembre de 2023, de su vinculación con Koldo".

Las órdenes venían de arriba

"En el caso de Michaux, en varias ocasiones se han encontrado referencias que apuntarían a que se siguieron instrucciones del MITMA. En este sentido, el día 21 de febrero de 2024, Michaux declaró haber contactado con varios organismos para encontrar una empresa que suministrase las mascarillas, siendo los organismos Puertos del Estado y el Ministerio del Interior. Michaux afirmó haber contactado con el Secretario General de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, persona que le puso en contacto con Soluciones de Gestión", añade el informe.

¿Y dónde aparece también Michaux? Pues un mail publicado por Libertad Digital disparó hace ya tiempo la atención de los investigadores del caso Koldo-PSOE. Mientras se debatía el enchufe por duplicado de Jésica, la prostituta a la que José Luis Ábalos enchufó en dos empresas públicas, ese correo entre cargos de Adif –**una** de las empresas públicas que favoreció el citado enchufe– desveló que el número de personas contratadas en situación irregular podía ser inmenso.

"Según la información que nos habéis pasado, en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Es un tema serio al que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar". Esa es la frase y así se lo remitió uno de los empleados encargados de estos asuntos en Adif a Michaux Miranda, el director de Gestión de Personas de Adif, sociedad pública dependiente de José Luis Ábalos en el momento del inicio del enchufe de Jésica.

El mail en cuestión fue remitido a Michaux el 5 de diciembre de 2023: "Hola Michaux, te mando las cuatro slides sobre temas de personal que hemos incorporado en la presentación de los PGE 2024. Si los datos de incorporaciones para 2024 y 2025 de la primera slide no son correctos necesitamos con urgencia que los corrijáis, ya que según la información que nos habéis pasado en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Es un tema serio que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar", señala el correo. Efectivamente, se trataba de un asunto muy serio.