Pardo de Vera recomendó una abogada a Ábalos tras ser interrogada el día que cayó Koldo: "Deberías llamarla"

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera se puso en contacto con el exministro José Luis Ábalos el mismo día que fue interrogada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ábalos, por entonces, no estaba imputado y seguía siendo diputado del PSOE.

El 21 de febrero de 2024 la UCO detuvo al exasesor de Ábalos Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Además, interrogó a Pardo de Vera, que se comunicó con Ábalos ese mismo día para enviarle el contacto de una abogada penalista. El exsecretario de Organización socialista fue expulsado al Grupo Mixto el 27 de febrero de 2024 después de conocerse su supuesta implicación en la trama Koldo.

Según se explica en un informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital, Pardo de Vera se puso en contacto con Ábalos para recomendarle una abogada pocas horas después de ser interrogada por los agentes de la Guardia Civil: "Ministro, te mando contacto de Rosa Seoane, ha sido la SG de Adif hasta que Chelo la tuvo que incorporar para dirigir penal, ahora lleva el mejor despacho de penal de este país, para mí la mejor profesional".

José Luis Ábalos se hacía el sorprendido y le preguntaba si la recomendación era para él, a lo que ella respondía afirmativamente. El todavía diputado del PSOE espetaba que él no tenía nada que ver en el procedimiento judicial: "No estoy en la investigación que se sepa". Ella le aconsejaba hablar con la abogada, al intuir que el exministro podría ser involucrado en el caso: "Creo que debes hablar con ella". Posteriormente, informa de que está "fuera" y le dice que "ya hablamos", lo que, a ojos de la UCO significa que estaría evitando dejar más mensajes por escrito.

"Isabel recurre a encuentros presenciales, evitando dejar constancia por escrito de determinadas cuestiones con afectación directa a las personas investigadas. Continuando con este intercambio de mensajes, José Luis Ábalos le preguntó "¿Quieres que la llame?". Tras esta pregunta, Isabel ahondó en su petición señalando: "Sí llámale, me gustaría hablar contigo pero estoy fuera, decía que no era procedente conversar tú y yo", ahonda el informe de los agentes de la Guardia Civil. "Ah", apostilla el exministro antes de que Pardo de Vera le vuelva a insistir en que llame a la abogada: "Mal no vendrá".

Ese mismo día, ante las preguntas de los periodistas en el Congreso que aludían a la reciente detención de Koldo García, Ábalos aseguraba estar "estupefacto" y "decepcionado". Aun así, esperaba, según dijo, que todo "se solucionara" y que quedase "en nada"; además de desmarcarse por completo de la situación.

José Luis Ábalos y Koldo se enfrentarán a juicio en el mes de abril por esta rama de la trama Koldo, en la que el Tribunal Supremo investiga el supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión.

