Ideología prefabricada

El primer discurso del Santo Padre, en el Palacio Real, es una pieza política discutible. Es una obra demasiado humana. Su espíritu es idéntico al de la encíclica Magnífica humanistas. Su desbordante humanidad consigue que digamos a la vez una cosa y su contraria. Confunde y aclara al mismo tiempo. Obra humana. Es un texto humanísimo.

"Brillante", me escribía un párroco ilustrado en las nuevas tecnologías, "en su totalidad y en cada frase. ¿Lo habrán entendido los indigentes mentales de este gobierno? No te lo pierdas". Mi respuesta fue sencilla: "No lo dudes, lo entenderán perfectamente. León XIV quedará muy bien con todos. Es un buen político, pero sospecho que muchos cristianos se sentirán huérfanos… menos mal que Pedro está detrás de todo. El éxito está asegurado". San Pedro, el sucesor de Cristo en la tierra, legitima todo lo que haga León XIV. El viaje papal será histórico. ¡Un exitazo! Su blanquísima santidad está aquí para arroparnos a todos, sin excepción alguna; su blanquísima túnica nos blanqueará a todos. Nos hará mejores y justos.

Y, además, el otro Pedro está al tanto de cada uno de sus pasos. Nada escapa a su control. No es necesario al poder leer por anticipado los discursos del Papa. Tiene noticias directas de la cosa gracias a una de sus exsecretarias de Estado, Carmen Artigas, que ha aconsejado al Santo Padre para su primera encíclica. Todo está en orden. León XIV ha presentado extraordinariamente bien la figura de Sánchez a los periodistas. Para el Vaticano, sí, Sánchez es un gran hombre de Estado que se ha puesto al frente de los nuevos derechos sociales y la inmigración ilegal. Pedro es un aliado clave de la iglesia de los pobres contra Trump. El círculo está cerrado.

En su paso por España nos revelará, dice León XIV, algún aspecto de la riqueza multifacética de España que, desde hace dos mil años, es cristiana. No hay verdad más verdadera que esta afirmación de Prevost Martínez. El inicio de su discurso es sensato: España es cristiana o no es, diría un castizo. Y, además, el resto del mundo cristiano no se entiende sin España. Fantástico. Pero, casi a renglón seguido, comienza el lenguaje ideológico, político, o mejor dicho de la peor política, de la teología política: "El vínculo antiquísimo entre la fe cristiana y España, si bien por un lado no agota la multiforme identidad de vuestro pueblo, por otro ha moldeado profundamente su cultura y representa una fuente de esperanza y orientación entre los desafíos de hoy." ¡Qué es eso de "no agota la multiforme identidad" de los españoles! No entiendo. ¿Se refiere León XIV al beatus hispanus, o sea a la fama de borrachos que tenemos los españoles desde antes de que llegaran aquí los romanos?

No puedo quitarme de mi cabeza las ambigüedades de este discurso. Escrito con el ánimo político de León XIII. Olvida la segunda parte de la doctrina de aquel gran Papa: "Obediencia al poder constituido y resistencia a las leyes injustas". ¿O acaso León XIV no conoce las Leyes de la Memoria Democrática y otras tantas que llevan a expulsar de la vida pública a los cristianos? ¿Dirá algo León XIV sobre el Valle de los Caídos o ya está todo pactado entre la Conferencia Episcopal y Sánchez? Ay, amigos, todo es ambiguo en el hombre, mientras en Dios todo es claro y transparente. "Dios no juega a los dados" (Einstein). Sí, reitero, estamos ante la política de la peor especie: la política teológica. Dios jamás cambalachea.

En fin, mientras León XIV no condene las leyes injustas de P.S., nada de lo que diga llegará al hondón del alma cristiana de los españoles. Esa fue, más o menos, mi respuesta a mi amigo, el cura que me ensalzó el primer discurso de León XIV en España, quien se despidió con esta poco misteriosa afirmación: "Pues esperar al lunes en el Congreso". ¿Blanqueará a todo bicho viviente con la ideología prefabricada del Diálogo? Es posible. Espero todo de su blanquísima y "blanqueante" Eminencia. Es un político.