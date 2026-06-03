Me dice un joven profesor de filosofía que el fondo de la encíclica Magna Humanitas es un desastre, pero que el viaje del Papa a España será peor de lo que esperábamos. ¿Cómo no prestarle atención al tipo más perspicaz e inteligente de su curso? No es pesimista su diagnóstico. Es real. Filosófico. Sí, me tomo muy en serio el razonamiento de José Luis Roldán, entre otras razones, porque siempre hace compatible el pesimismo de su inteligencia con su apuesta optimista por la vida. Es uno de los tipos más ingeniosos que conozco. Su sentido del humor es un rasgo sobresaliente de su voluntad e inteligencia. Mira que en España no hay sitios sagrados y simbólicos de la religión de Cristo para que visite un papa de Roma, me dice con sorna Roldán, pero se empeña en los cayucos, el pobrísimo, la regulación de cientos de miles de irregulares, fronteras abiertas y complaciente con el Gobierno que más ha perseguido a los cristianos en los últimos cuarenta años de la historia de España… No, no visitará la catedral de Santiago de Compostela, ni la basílica del Pilar, ni la iglesia que conserva un 'trozo', una reliquia, de la cruz donde fue crucificado el Salvador, tampoco irá a orar ante la cruz más grande del mundo, la del Valle de los Caídos, según mantienen los expertos en arquitectura religiosa… Nada de nada.

León XIV sigue, en cierto sentido, los pasos de su antecesor, el papa Francisco, que se negó siempre a visitar España y reconocer que sin este país el catolicismo sería otra cosa, o mejor dicho, no sería… León XIV, ay, ¡cuánto se parece en populismo al jesuita argentino que lo precedió en la silla de Pedro!: Francisco jamás reprendió el populismo de los kirchneristas. Tampoco creo que Prevost Martínez insinúe una crítica al Gobierno más corrupto de España; al contrario, creo que ya lo está blanqueando. ¿O acaso puede interpretarse de otro modo celebrar una misa en Canarias con dos trozos de cayucos al lado? En fin, insiste mi amigo, me temo lo peor y, además, recibirá a un cantante al que le cuesta trabajo hilvanar tres sílabas seguidas…

Tampoco es muy acertado, le digo con ánimo de pincharle un poquito, el lema elegido para su viaje: Alzad la mirada. Recuerda la perversidad de Iósif Stalin para definir el comunismo. Es famoso el chiste. Un campesino le preguntó al criminal Stalin: «¿Qué es el comunismo?». La respuesta fue inmediata: "Mira al horizonte... eso es el comunismo". Según la IA, la más barata del mercado y al alcance de cualquier pelagatos como yo, no hay evidencia histórica sólida de que Iósif Stalin dijera exactamente esa frase. Se suele contar como un chiste o anécdota política. Repito: Stalin le dice a un campesino: "Mira al horizonte… eso es el comunismo". Y el campesino responde: "Sí, ya veo: cuanto más avanzamos, más se aleja". La gracia del chiste está en que el 'horizonte' nunca se alcanza, insinuando que el comunismo prometido siempre queda en el futuro. Circula desde hace décadas en libros de humor político, recopilaciones de chistes soviéticos y conversaciones populares, pero no aparece en discursos, escritos ni fuentes fiables atribuidas directamente a Stalin. Es más bien una sátira popular de la época soviética, del tipo de los llamados anekdoty (chistes políticos clandestinos en la URSS)…

¿Qué relación tiene esa frase de Stalin con la de León XIV: Alzad la mirada? La relación, según la IA, es más simbólica que directa. La frase atribuida a Iósif Stalin y el lema de León XIV usan el mismo gesto físico —mirar hacia arriba o al horizonte—, pero con sentidos casi opuestos. En el chiste sobre Stalin, mirar al horizonte representa una promesa política futura que nunca llega. El horizonte se aleja cuanto más avanzas. La idea implícita es la crítica a una utopía inalcanzable. En Alzad la mirada, lema del viaje de León XIV a España, la expresión viene del Evangelio de Juan 4:35 y se usa como invitación espiritual a salir del pesimismo, mirar más allá de lo inmediato y abrirse a la esperanza, a Dios y a los demás.

Hay además una diferencia filosófica profunda. Según la barata IA, el horizonte de Stalin es histórico y material: una sociedad futura prometida por la ideología. El Alzad la mirada cristiano apunta a una trascendencia: no solo un futuro político, sino una transformación interior y espiritual. Aun así, ambos comparten algo interesante: reconocen que las personas necesitan una visión que vaya más allá de la supervivencia cotidiana. La diferencia está en qué se ofrece como meta y en si esa meta se presenta como alcanzable, trascendente o perpetuamente aplazada.

Pues eso, querido José Luis, quizá el viaje del Papa a España será comparable a la IA: ni tan bueno como algunos creen ni tan nefasto como dice la encíclica de León XIV. Ojalá traiga algo de luz a una España en almoneda.