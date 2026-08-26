¿Es Sánchez cómplice de Marruecos?

El Gobierno de España ha renunciado a devolver a los invasores de Ceuta. Esta decisión es un ejemplo, otro más, de las presuntas complicidades de Sánchez con el invasor. Existe otro centenar de pruebas sobre esas perversas relaciones entre Marruecos y el Gobierno de España. La última está a la vista de todos: el responsable de la cartera de Interior dice lo contrario de lo declarado por la ministra de Defensa. Es absoluta la discrepancia entre estos dos ministros sobre la información de inteligencia disponible antes de la llegada masiva de emigrantes, o mejor dicho, de invasores de Marruecos. El territorio nacional ha sido ocupado, pero dos ministros españoles mantienen posiciones contrarias sobre cómo se ha urdido y llevado a cabo la invasión. No es un asunto menor esa contradicción. Afecta no sólo a España sino también a toda la UE. Se trata de los servicios de inteligencia de España relacionados con dos grandes ministerios, ni más ni menos que los de Defensa e Interior. Uno de los ministros afirma que no sabía nada sobre la invasión y la otra que tenía todos los datos y, además, avisó de que algo muy "gordo" iba a suceder en la ciudad de Ceuta.

La cosa es gravísima. Grande-Marlaska ha asegurado que ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de que pudiera producirse un episodio como el ocurrido el 30 y 31 de julio. Margarita Robles contradice esa versión y asegura en el Congreso de los Diputados que los servicios de inteligencia sí habían informado al Gobierno sobre esa posibilidad. Robles asegura que el CNI comunicó y analizó con el Gobierno la posibilidad de invasión. O uno u otro mienten, ¿o acaso mienten los dos? Este asunto en cualquier país normal sería un escándalo político. Creo que también en España hay millones de personas que sienten vergüenza ajena de esos dos ministros y de todo el Gobierno de Sánchez. En nombre de todos los que nos sentimos abochornados por este Gobierno, creo que la oposición debería exigir ya la dimisión de esos ministros que se contradicen; pero, sobre todo, debería llevar el caso a Bruselas para mostrar las responsabilidades de Sánchez en la invasión de Ceuta.

Pero, por desgracia, en España no pasará nada. Nadie dimitirá ni será cesado por mentir o, por algo peor, saber que la invasión iba a tener lugar y no tomar medidas para abortarla. Si es verdad que Robles informó al Gobierno de lo que se venía encima, ni más ni menos que la invasión marroquí de Ceuta, pero el Ejecutivo no hizo nada, entonces tendremos que pensar que hubo dejación de funciones o, lo que es lo mismo, todo el Gobierno con su jefe a la cabeza son cómplices de Marruecos. El encanallamiento de la situación podría agravarse si la sociedad civil española, supuesto que exista, mira para otro lado. Tiendo a pensar que pronto se olvidará el asunto, y todo el mundo, o mejor dicho, toda la esfera pública política seguirá "funcionando", es decir, arrastrándose por el fango gubernamental. Millones de habitantes seguirán viviendo como si no hubiera pasado nada. Siguen a sus élites dirigentes que están tratando la invasión del territorio nacional como si fuera una simple crisis de Gobierno…; esta gente del como si, estos ideólogos del aquí no pasa nada, representada por la mayoría de la casta política, es la que marca el paso de la población sin conciencia ciudadana, de los periodistas de todos los colores, de los investigadores, de los profesores e intelectuales en general… Todo, en efecto, seguirá funcionado como si este país, España, fuera una democracia más o menos de corte europeo. Filfa. Esto es una tiranía.

Si el pueblo llano, el genuino ciudadano de a pie, tiene claro que el primer culpable de la invasión de Ceuta es el Reino de Marruecos y su principal cómplice es Sánchez, entonces no veo por qué la oposición no lleva ya el asunto fuera de nuestras fronteras, sí, a Europa y a donde haga falta… Extienda toda la información de que disponga, señor Feijóo, al mundo entero; pida auxilio a los países democráticos para que ayuden a España a rechazar a los invasores; diga y grite que el Gobierno de España es cómplice de Marruecos. Si no lo hace, o sólo lo manifiesta con la timidez de los tibios, tendré que pensar que no es lo más grave no exigir la dimisión inmediata de Sánchez, sino que la oposición no tenga valor de mostrar a la UE que el primer cómplice de la invasión de Marruecos no es otro que el jefe del Gobierno de España. Vamos, señor Feijóo, échele arrestos, coraje, y siga los titulares de los medios de comunicación amigos del PP: "Marruecos es nuestro enemigo y Sánchez su principal cómplice en España".

Únanse, señores Feijóo y Abascal, para poner en funcionamiento el artículo 102 de la Constitución que regula la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno. ¿Sería la primera vez en la historia que se juzgara a un jefe de Gobierno por traición a su nación? Quizá. Pero no hallo otra solución mejor para responder con criterio judicial a la pregunta: ¿es Sánchez cómplice de Marruecos?.