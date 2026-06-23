Nueces podridas

El caso de las cloacas del PSOE, actualmente objeto de investigación por la Audiencia Nacional, ha dado lugar a una derivada que apunta a la cúpula del PNV por la gestión del polémico rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos S. A., beneficiaria en 2021 de un préstamo de más de 100 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoge mensajes entre los miembros del grupo Hirurok –nombre del chat privado compartido por Leire Díez, fontanera del PSOE, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Antxón Alonso, socio y mano derecha de Santos Cerdán–, que acreditarían la participación del PNV en las gestiones que culminaron con el rescate público de la empresa vasca, actualmente en concurso de acreedores.

En uno de esos mensajes, el socio de Santos Cerdán felicita a Vicente Fernández por su gestión ante el PNV, que habría desactivado las reticencias de los técnicos de la SEPI para otorgar la ayuda solicitada por Tubos Reunidos y salvarse de la quiebra. "Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad", es uno de esos mensajes en los que la trama cloaquera se felicita por una gestión por la que se embolsarían 115.000 euros en comisiones ilegales. La UCO ha localizado en esos meses hasta tres reuniones de los integrantes de la trama con la cúpula del PNV, entonces presidida por Andoni Ortúzar, que habrían servido para desbloquear la ayuda de la SEPI y evitar la desaparición de la empresa, considerada estratégica para el Gobierno vasco.

Pero la participación de Ortúzar en este oscuro asunto habría ido más allá, al intervenir nuevamente en 2025 ante la SEPI para aliviar las obligaciones de Tubos Reunidos, S. A. en la devolución del préstamo concedido en su día. Las serias dificultades de la empresa vasca para pagar los intereses de la deuda motivaron nuevamente una serie de contactos del grupo liderado por Santos Cerdán con Ortúzar, con el fin de obtener una rebaja de los intereses y, sobre todo, evitar la entrega a la SEPI de 10 millones ingresados tras la venta de una de las sedes de la empresa en Sestao.

En total, la trama corrupta se embolsó 250.000 euros por estas gestiones, desviados a través de una empresa pantalla del socio de Santos Cerdán y de pagos directos a Vicente Fernández, según ha acreditado la UCO en sus últimas investigaciones.

El PNV, tradicionalmente el gran beneficiario de las concesiones políticas del PSOE al separatismo, aparece aquí también recogiendo las nueces corruptas del sanchismo a través de unas oscuras gestiones cuyo alcance está aún por determinar. El silencio de Ortúzar a este respecto y la elusión genérica de responsabilidades de los dirigentes actuales del partido nacionalista son elementos políticos de peso para sospechar de sus conexiones con la parte más oscura del socialismo sanchista, una línea de investigación que ya está siendo explorada por los agentes de la UCO bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz.