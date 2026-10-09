Madrid, de Corte a Quechua

Yo había ido a Madrid a una convención de esas con muchos ponentes y pocos canapés, y la organización me había alojado en la Gran Vía. Después de hacer las cosas que hace cualquier madrileño (beber agua del grifo, comer en el Vips) pensé que sería buena idea dar un paseo hasta la Puerta del Sol; hace quince años estuve también en el primer Campamento Flipy para adolescentes en la treintena y quería comprobar la evolución del peronismo capitalino. Tenía toda la intención de evitar el topicazo, pero lo cierto es que la primera vaharada cannábica me agredió en la Plaza de las Descalzas, todavía a un par de cientos de metros del Woodstock de Hacendado junto al Oso y el Madroño. Con el 80% de la superficie de la Puerta del Sol ocupada por el Sindicato de la Inquina, guiris y transeúntes se apelotonaban en los márgenes en riadas más propias de las rebajas navideñas que de una tarde desapacible y otoñal. En la esquina con Preciados, tres chavales con pinta de no haber cumplido aún la mayoría de edad intentaron cruzar la laguna de plástico azul con una rojigualda sobre los hombros, y fueron repelidos por el perroflautaje con ínfulas de portero de discoteca que custodiaba el acceso. Mira cómo cuando quieren entienden el funcionamiento de la propiedad privada. Lástima que lo hagan en una plaza pública. Mientras hacía fotos, una treintañera ebria de canuto y sobaquina me chilló indignada que allí las fotografías no estaban permitidas. La ignoré olímpicamente mientras seguía grabando con el móvil a ella y al cartel del "fotos no" que tenía detrás. "Si no te gusta, llama a la policía", le dije.

Hace siete días terminé mi exabrupto semanal prediciendo la campaña electoral más larga, sucia, demagógica y violenta de la historia reciente de España, y me quedé corto. Al despliegue de sentimentalismo de todo a cien y de propaganda indisimulada se suma la enésima limpieza de escroto de Pedro Sánchez con la letra y el espíritu de las leyes. "Hay que hacer que el parlamento se parezca a la calle", dice el felón para justificar la guarrada de convalidarle sus mierdecretos a través de la Diputación Permanente. En general la calle es un sitio en el que el presidente del Gobierno no puede poner un pie sin que una muchedumbre le mencione a gritos a su madre, así que debe referirse a la calle donde vivía Maricarmen. Allí se concentraron los indignaditos a darle su último adiós a una persona de cuya existencia no tenían noticia hace una semana, llorando como magdalenas en una exhibición impúdica de dolor impostado. "Ojalá desahuciaran a mi abuela, así podría ir a visitarla", se lee en sus caras. Decía Sergio del Molino que detrás de un discurso cursi siempre se esconde un hijo de puta, y llevamos ocho años de Gobierno socialista comprobándolo una y otra vez.

En la concentración de plañideras un coro cantó En el pozo, María Luisa, una canción típica de los valles mineros asturianos y leoneses. Nadie cantó esa canción, ni ninguna otra, en memoria de los cinco mineros asturianos que murieron hace año y medio en una explotación llena de irregularidades y denuncias ignoradas, de la que se pidió el cierre quince días antes de la tragedia. Porque en Asturias, claro, gobierna el PSOE. Como también lo hace en Barcelona. El metro de la Ciudad Condal ha parado durante un minuto en homenaje a Maricarmen. Hay cuatro líneas del suburbano que atraviesan Hospitalet de Llobregat, municipio en el que solo en septiembre se suicidaron dos personas, de 54 y 60 años, tras ser desahuciadas de sus casas. Por supuesto, las autoridades ignoraron olímpicamente esas muertes, porque en Hospitalet, como en la propia Barcelona y en la Generalidad de Cataluña, gobiernan los socialistas. Y con la gente que se corta las venas en una ciudad que solo ha conocido alcaldes del PSOE no se pueden armar espectáculos pornográficos como el que el Gobierno ha organizado alrededor de una anciana de 87 años fallecida por causas naturales.

Todo esto ha pasado en la primera semana de campaña preelectoral. Es sólo el principio. Quedan cincuenta días para las elecciones y veremos cosas que nos helarán la sangre. Creemos que después de ocho años de sanchismo desencadenado estamos de vuelta de todo, pero el Señor de las Saunas se juega en las urnas su futuro penal y el de su mujer, y no va a dejar una sola bala sin gastar, ni una sola institución sin prostituir.