Carnicerito de Adamuz

Óscar Puente es un tipo gracioso. Se lo repite cada mañana mirándose al espejo y el resto del día actúa en consecuencia, sobre todo en las redes sociales, su principal ocupación como es bien sabido. Esta noche aparecerá en Televisión Espantosa, en un espacio de humor intencionado que resulta más aburrido que el resto de la parrilla, lo que ya es bastante decir teniendo en cuenta los personajes que andan cobijados en las tertulias del ente. El adelanto de las elecciones decretado por Pedro Sánchez ha puesto a funcionar la maquinaria electoralista de TVE, con Óscar Puente abriendo las hostilidades, para que se vea que es uno de los rostros más destacados del sanchismo.

Desde que Pedro decretó que el PSOE es el partido del amor y se dio un piquito con Begoña, allí andan todos bailando. Puente, también, aunque su desempeño en la danza no llega a las alturas cimeras de Marisú y su lucha contra las avispas, que tan celebrada ha sido también en las redes, especialmente por los creadores de contenidos del PP. Puente, voluntarioso, hace una especie de breakdance con reúma, un swing más compatible con su edad y condición, teniendo en cuenta la fragilidad probada de sus articulaciones.

Un político al que se le matan 46 personas y otras 400 quedan heridas a causa de un fallo de su ministerio no debe bailar, salvo que haya perdido completamente la chaveta y esté ingresado en una casa de reposo matando moscas a cabezazos. El responsable de Transportes, en cambio, se pone a bailar en televisión haciendo chistes sobre sus deficiencias —las del transporte—, como si el drama de Adamuz no fuera con él.

"¡Pero que se han muerto 46 viajeros de Renfe, desgraciao, no bailes!", es el consejo que le habrían dado los asesores que le paga el ministerio, pero los tiene haciendo resúmenes de lo que se habla de él cada día en la prensa y no pueden llegar a todo.

Solo un socialista puede hacer eso en televisión y salir a la calle sin que una marea de induchados lo persiga exigiéndole la dimisión. Pero el amor que celebra la izquierda es el de la nómina y la moqueta; lo demás es contingente y solo sale a la palestra si contribuye a la causa. Los muertos de Adamuz, desde luego, no entran en esa ecuación.

Total, que ya tenemos humorista para la campaña electoral, un tipo que insulta y amenaza a todo el que está en contra de su jefe, pero siempre desde el amor, "el poder más poderoso, el que más une y más construye", según explicó él mismo el pasado fin de semana en Valladolid.

Debería anunciarse en los mítines con un nombre artístico. Carnicerito de Adamuz sería muy apropiado, dado que recoge uno de los grandes hitos de su etapa en el Consejo de Ministros. De aquí al 27 de noviembre va a hacer más bolos por toda España que la banda del Peugeot. El canalla es tan gracioso que las agrupaciones socialistas se lo van a rifar.