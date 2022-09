Maestros en el cine. Cómo ser profesor y no morir en el intento

6 / 10

'Carros de fuego' de Hugh Hudson

En una película sobre corredores, el protagonista es el entrenador profesional, Sam Mussabini. Aunque es verdad que lo que no da la Naturaleza, Salamanca no presta, también es cierto que Salamanca puede estirar lo dado por lo innato hasta traspasar límites que no se imaginaron. Que se lo digan a la Selección Española de Baloncesto liderada por Scariolo y Rudy Fernández. La dirección de Hudson es mesurada, la música de Vangelis, soberbia.