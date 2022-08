Los diez lugares más calurosos sobre la Tierra

5 / 10

Sweihan, Emiratos Árabes Unidos

El cambio climático está haciendo de los Emiratos Árabes Unidos una zona mucho más calurosa de lo normal. De hecho, lo normal últimamente es que se registren temperaturas cercanas a los 51,8 ºC. Por lo general, el clima no hace fácil para nadie vivir aquí. Es insoportable para ellos incluso salir al aire libre para realizar trabajos esenciales. Para que nos hagamos una idea, las temperaturas medias en los Emiratos Árabes Unidos son casi 1,5 ° C más altas que hace 60 años, y las proyecciones muestran que el mercurio podría aumentar otros 2,4 ° C en los próximos 40 años.