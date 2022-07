Biden ordena ampliar el muro con México

Pese a que Joe Biden lo calificó de "inservible" y ordenó que se dejara de construir el primer día de su mandato, y de que los demócratas llevan años usándolo para diferenciar entre buenos americanos como ellos y los pérfidos racistas que votan a Trump, el Departamento de Seguridad Nacional dirigido por Alejandro Mayorkas ha anunciado que cerrará cuatro huecos en el muro construido por Donald Trump en la zona de Yuma, Arizona. Biden prometió en campaña que no se construiría un solo metro más del muro.

Oficialmente, la excusa son los problemas de seguridad que provoca a los propios inmigrantes el estado actual del muro. Pero la decisión ha tenido lugar después de las quejas de los alcaldes demócratas de Nueva York y Washington DC por la llegada de inmigrantes en autobús enviados por los gobernadores republicanos de dos estados que comparten frontera con México. El gobernador de Texas, Gregg Abbott, se justificó argumentando que "Texas no tiene por qué cargar con las consecuencias del fracaso de la administración Biden en asegurar nuestra frontera". El gobernador de Arizona, Doug Ducey, el estado en el que se va a terminar de construir la sección del muro, arguyó en defensa de su programa que era necesario "en vista de la poca acción y ayuda del gobierno federal".

No se puede decir que no tuviera razón. A pesar de que suponen una fracción mínima de los que llegan a los estados fronterizos desde México, los inmigrantes enviados por autobús han tenido ya consecuencias políticas. La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, ha pedido tropas y fondos federales para gestionar la llegada de estos inmigrantes. El de Nueva York, Eric Adams, también ha pedido ayuda federal ante el incremento de solicitudes de ingreso en el sistema de albergues para personas sin hogar, del que culpa al envío de inmigrantes. No faltan voces en la derecha estadounidense, como la del gobernador de Florida Ron DeSantis, que piden a los gobernadores que suban la apuesta y los envíen a los Hamptons, Martha’s Vineyard y otros barrios y localidades de clase alta donde viven muchos de los políticos y donantes del Partido Demócrata que están promoviendo la llegada de inmigración ilegal desde México.

En junio murió ahogado un niño de cinco años en esta zona mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera con su madre. Naturalmente, intentaban entrar en Estados Unidos por ahí debido a que en otros puntos de la frontera es aún más difícil debido a que el muro está completado. La decisión de cerrar los huecos que quedan en Yuma no deja de ser un reconocimiento de que, lejos de ser "inservible", el muro dificulta a los inmigrantes la entrada ilegal en Estados Unidos y, por tanto, les incentiva a intentarlo allí donde no está.