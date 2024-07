Biden sopesa retirarse, según 'The New York Times' y la CNN

Tras el desastre del debate con Donald Trump, con un presidente a ratos perdido, la candidatura del presidente estadounidense Joe Biden estaría más en el aire que nunca. The New York Times y CNN han publicado que Biden habría confesado a un "aliado" que los próximos días son "críticos" y que podría decidir retirarse de la carrera electoral.

"No está funcionando", habría señalado una fuente a la CNN, que señala que el presidente sería consciente de la debacle que había supuesto el debate y que en el caso de que las encuestas y las entrevistas fueran mal podría abandonar. "No es ajeno a la situación", resumen en unos días que han sumido en el pánico al partido demócrata. La CNN también apunta que Biden achacaría la debacle del debate a su apretada agenda internacional en los días previos: "He viajado demasiado (…) Estaba resfriado. Fue un error".

La campaña del presidente ha salido de inmediato a atajar los rumores y a tachar de "falsas" las informaciones, apuntando que Biden estaría decidido a continuar su carrera para la reelección.

Fuentes de su equipo citadas por Efe han respondido señalando que Biden ha tenido varias conversaciones este miércoles por la mañana para intentar aplacar las críticas que han surgido tras el debate, entre ellos el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y con el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries. También habló con el senador por Delaware Chris Coons, que es uno de sus aliados más cercanos, detallaron esas fuentes.

Según la agenda oficial de la Casa Blanca, Biden tiene previsto almorzar con la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, y reunirse a puerta cerrada con los gobernadores demócratas.

Además, para los próximos días se espera una entrevista con George Stephanopoulos en ABC News, el viernes, y también mítines en Pensilvania y Wisconsin. Según los citados medios, Biden "entiende que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien" para poder revertir lo sucedido en el debate.