Biden aclara ahora que no sufre párkinson

El médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor , insistió este martes en que el presidente Joe Biden no ha sido tratado por el párkinson. La noticia se hizo pública este lunes a través de una carta publicada por el propio gobierno de Biden. O'Connor trabaja para el gobierno desde 2012 y ha sido el encargado de examinar a Biden como parte de su chequeo anual.

La carta fue publicada luego de reiteradas preguntas sobre la salud del presidente y reportes sobre supuestas visitas de un especialista en la enfermedad de párkinson a la Casa Blanca, en medio del debate sobre si debería o no retirarse luego del desastroso debate con Trump.

Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre , ha afirmado en una rueda de prensa que el presidente no está recibiendo tratamiento para el párkinson tras las dudas que se habían generado tras los registros de visitas médicas publicados por The New York Times y El Correo de Nueva York. Se publicó que Kevin Cannard, experto en esta enfermedad, había visitado la residencia presidencial en ocho ocasiones entre el verano de 2023 y esta primavera.

"¿El presidente ha sido tratado contra el párkinson? No. ¿Está siendo tratado contra el párkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicamentos para el párkinson? No", afirmó Jean-Pierre, quien sin embargo se negó a confirmar las visitas del médico a la Casa Blanca. House, alegando "razones de seguridad".

Visitas al neurólogo

Jean-Pierre ha destacado que Biden es atendido por un neurólogo cuando le hacen sus pruebas médicas anuales. " Cada vez que te hacen exámenes médicos, tienes que ver a un neurólogo. Eso responde a la pregunta", dijo, antes de señalar que las autoridades "no pueden compartir los nombres" de los médicos que atienden en la Casa Blanca, "ya sea un dermatólogo o un neurólogo."

Posteriormente, la Casa Blanca ha publicado una carta del médico personal de Biden , Kevin O'Connor, en la que afirma que tiene permiso del presidente y de Cannard para dar detalles sobre estas visitas con el objetivo de lograr "precisión" y especifica que "Cannard fue el neurólogo que examinó a Biden en su examen físico anual".

O'Connor señala que Cannard "es experto en neurología ante la unidad médica de la Casa Blanca desde 2012" y destaca que "las conclusiones (de Cannard) se han publicado cada vez que se han emitido los resultados de las pruebas físicas anuales del presidente". "El presidente Biden no ha visto a un neurólogo fuera de sus pruebas anuales", reitera.

En esta línea, sostiene que "los resultados de las pruebas de este año fueron detallados" en su carta del 28 de febrero, en la que hablaba de "un examen neurológico extremadamente detallado" que determinó que "no había hallazgos compatibles con trastornos cerebrales o neurológicos". ".

O'Connor destaca que Cannard ha estado "atendiendo pacientes en la Casa Blanca durante una década" y añade que ha realizado visitas periódicas a la unidad médica de la Casa Blanca "en apoyo de miles de miembros en servicio activo asignados para apoyar las operaciones de la Casa Blanca". Casa".

La reacción de Donald Trump

La salud de Biden ha sido un tema central en los acontecimientos de las últimas semanas tras el debate televisado con el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump , que provocó que en su partido se liberaran voces a favor de que se retirara y hiciera camino a otro candidato, algo que el presidente ha descartado.

Donald Trump afirmó este lunes que el "ego" del actual presidente Biden lo mantendrá aferrado a la nominación demócrata, pese a las presiones para que abandone la carrera presidencial. "Creo que se va a quedar (...) tiene su ego y no quiere darse por vencido", defiende Trump.

Biden ha rechazado rotundamente la idea de dimitir y pidió este lunes a los demócratas que pongan fin al "drama" interno y se centren en derrotar al expresidente en las elecciones de noviembre. El presidente sostuvo que "la cuestión de cómo avanzar se viene planteando públicamente desde hace más de una semana" y es hora de que "esto termine".

Además, Biden reconoció que había tenido un mal debate , algo que atribuyó al cansancio de campaña, pues ha afirmado recientemente que "no va a ninguna parte". " No me presentaría si no creyera plenamente que soy el mejor candidato para derrotar a Trump en 2024. Tuvimos un proceso de nominación en el Partido Demócrata en el que los votantes hablaron claro", afirmó.