Florentino Portero, estupefacto ante la decisión de Trump: "Sólo un idiota sería aliado de EEUU"

Florentino Portero ha hablado en La Noche de Dieter sobre las posibles negociaciones entre EEUU y Rusia para acabar con la guerra de Ucrania.

El camino al fin de la Guerra

Portero ha comentado el posible acercamiento de Trump "con enorme preocupación y con sorpresa. Hay cosas que sorprenden por la magnitud de la barbaridad", refiriéndose a la manera en la que se está llevando a cabo el fin del conflicto bélico por parte de la nueva administración norteamericana, ya que se está realizando "a una velocidad increíble y con una intensidad sorprendente. Están siguiendo un camino que va a tener unas consecuencias enormemente importantes", ha afirmado Portero.

"La negociación no ha comenzado", ha destacado Portero, pues el secretario de Defensa de EEUU ha dicho que los acuerdos ya se han iniciado, cuando la situación debería ser más discreta y no adelantar los eventos. En el caso de conseguir una negociación bilateral con Putin, Portero ha indicado que Trump estaría aceptando la mayor petición del presidente ruso, cuya misión es volver a la URSS, y donde Ucrania es solo una parte, porque luego vendrían Polonia, Lituania, Finlandia, etc.

Trump, Putin y Zelensky

Tener como aliado a Putin podría tener consecuencias para Trump, quien se encontraría con grandes dificultades para encontrar socios en el resto del mundo, al cuestionar la ética y la autoridad de EEUU "La política internacional del futuro es un acuerdo entre grandes potencias, y los demás tendrán que bailar al son", ha advertido Portero, por lo que esto puede cambiar todo el escenario y es un aviso para la Unión Europea, donde Rusia tendría una mayor influencia, lo cual sería "un auténtico disparate", según Portero.

Por otro lado, Portero ha hablado sobre el G7, el club de las grandes economías comprometidas con la democracia y el orden liberal internacional, ya que Trump afirmó el pasado jueves que le "encantaría" que Rusia volviera y que "fue un error expulsarlos" —tras la invasión de Crimea—.

En cuanto a Zelensky, Portero ha mencionado que es "un hombre abatido, al que EEUU le ha dejado tirado y no va a estar en la mesa de negociación", lo cual tendrá consecuencias serias al no plantear los requisitos, las fronteras, etc.

España y el futuro incierto

En el caso de España, Portero ha afirmado que "el Gobierno español ni quiere ni puede invertir más", pues el Estado de bienestar es su prioridad, junto a las condiciones impuestas por sus socios, como Junts, Podemos, Sumar, etc. "Estamos demostrando al mundo que no tenemos interés en defendernos", ha advertido Portero, lo cual puede afectar al futuro de Ceuta y Melilla. Por lo que, según Portero, "es muy posible que en Europa se opte por una defensa común en la que no necesariamente estén todos los miembros" y España podría quedarse fuera.

Respecto a las negociaciones futuras y el espectro político global, Portero ha argumentado que Trump "tiene muy claro lo que quiere hacer" y negocia como si se tratase de una empresa, mientras que "la Unión Europea lleva años sin invertir en defensa, sin tomarse en serio la política internacional, está totalmente embebida en mantener un Estado de bienestar", ha explicado Portero, quien ha continuado diciendo que "EEUU tiene toda la razón. Lo alarmante es la visión de Trump de que el mundo es una negociación entre tres grandes multinacionales" (conformadas por China, Rusia y el país norteamericano).