Con Donald Trump "los tiranos siempre se salen con la suya" porque es "muy generoso con los dictadores"

Enrique Couto, fundador de VisualPolitik, experto y gran analista en materia política internacional ha estado en la Trinchera de Llamas para hablar sobre el discurso de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich y de otras cuestiones relacionadas con el futuro de Ucrania.

Couto ha asegurado que "tenemos campos de juego muy diferentes". Por un lado, está "el más político y de cara a las cámaras". Lo que destaca como más preocupante e inquietante para Europa del discurso de Vance es que "ellos han dicho que van a empezar a retirarse y en los próximos años vamos a ver una disminución del número de efectivos militares de Estados Unidos en el continente europeo". No solo eso, también "van a ser quienes marquen claramente las negociaciones entre Rusia y Ucrania" y quienes actúen como intermediarios y ejes de comunicación. Europa, desde su posición "va a poder hablar, pero no va a intervenir directamente".

Aunque es inquietante y un poco sensible, "reconocen claramente que el uso de la fuerza puede llegar a ser legítimo para conseguir beneficios territoriales, un hecho que es lo "que más ha preocupado en Europa, sobre todo en Europa del Este". En definitiva, Estados Unidos ha reconocido que Ucrania "va a ser en el futuro un deber y responsabilidad de la parte europea" y ellos no van a intervenir directamente. Para el fundador de VisualPolitik, "estamos ante un choque de trenes".

Un cambio en Europa

En los últimos años, "Europa está cambiando mucho, en España no se ve porque tenemos a Pedro Sánchez en la Moncloa, pero hay una corriente muy vinculada a los países del Este de Europa y a la que se han sumado parcialmente tanto Francia como Alemania" en la que la seguridad está ganando peso. Enrique ha matizado que "el gasto en defensa del año pasado en la OTAN de los países europeos se incrementó un 20% y hoy ya tenemos muchos países europeos que está por encima en inversión militar de EEUU" como Polonia, Estonia y Letonia, entre otros.

Para Couto, "lo que va a intentar la administración de Trump es alcanzar un alto al fuego en el que Rusia concede aproximadamente el 18% del territorio ucraniano que se ha anexionado en esta guerra". Una vez llegados a ese punto, Ucrania recibirá asistencia militar, económica y también acuerdos comerciales preferentes "tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos". Por otro lado, aunque Europa va a incrementar todavía más asistencia económica y financiera a Ucrania, "ha sido con mucha diferencia el primer socio a la causa ucraniana y ha puesto más dinero que Estados Unidos en el apoyo" al país.

"Lo bueno es que esto abre un escenario en el que se garantiza la seguridad ucraniana y podríamos estar hablando de una reconstrucción vinculada a Occidente", ha afirmado el experto. Sin embargo, existe una parte inquietante ya que "Donald Trump suele ser muy generoso con los dictadores" como se ha podido ver en otras ocasiones "en 2017 cuando Corea del Norte consolidó su programa de armas nucleares, en 2019 cuando China se quedó Hong Kong" y en ese mismo año se llevaron a cabo "los acuerdos con los talibanes en Doha". Recientemente, a "Maduro le han hecho el gran favor de tener la primera visita a América Latina de un alto representante del gobierno de Estados Unidos".

Un futuro incierto

Para abrir las negociaciones con Vladimir Putin, Estados Unidos ha reconocido "que no va a exigir que Rusia devuelva el territorio que se ha anexado, que la OTAN no va a incorporar a Ucrania probablemente nunca y que si hay tropas internacionales en Ucrania, no van a tener el referéndum ni el respaldo de la alianza". Y aunque "parece que todo el mundo está aliado por dar seguridad" a Ucrania a futuro, "hay miedo porque los precedentes de Donald Trump es que los tiranos siempre se salen con la suya".

En relación a una posible entrada de Ucrania en la Unión Europea, Couto ha reconocido ser muy escéptico al respecto y que "es muy complicado". Además, "a París y a Berlín no creo que les haga mucha gracia que entre por una cuestión de votos". Se trata de un país cultural y políticamente "vinculado al este de Europa y sumaría 30 millones de personas a unas posiciones que no son particularmente favorables a Bruselas", ha concluido.