Trump le pone a Zelenski las condiciones de paz de Putin: Ucrania "no podrá unirse a la OTAN" ni recuperar Crimea

Donald Trump ha afirmado que la devolución de la península de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN no están dentro de las negociaciones, según una publicación del presidente en su red social Truth Social. De igual manera, Trump ha apuntado en la publicación a que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el que tiene previsto reunirse este lunes, "puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando.

"Recuerden cómo empezó. No se recuperará la Crimea que (el expresidente Barack) Obama le dio (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", ha asegurado Trump en Truth Social.

Al poco tiempo Trump ha vuelto a compartir otro comentario en la misma plataforma celebrando la llegada este lunes a Washington D.C. de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. "Mañana es un gran día en la Casa Blanca. Nunca habíamos tenido tantos líderes europeos juntos. ¡Es un gran honor recibirlos!", ha señalado Trump.

Por otro lado, según EFE, se espera que en las reuniones que tendrán lugar en la casa Blanca se traten las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania. No obstante, en relación con las entregas territoriales, Von der Leyen y Zelenski coincidieron este domingo en la imposibilidad de que desde Kiev se entreguen voluntariamente territorios a Rusia como parte de un hipotético acuerdo de paz, según Europa Press.

Después de la cumbre en Alaska

Este domingo, después del encuentro en Alaska entre el presidente Donald Trump con su homólogo ruso, Vladimir Putin, desde la parte estadounidense señalaron que ambos países habían alcanzado un pacto para otorgar "robustas garantías" de seguridad para Ucrania en el caso de que se alcance un acuerdo de paz con Moscú.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ha señalado que "Estados Unidos está potencialmente preparado para poder dar garantías de seguridad al nivel del Artículo 5, pero no de la OTAN, sino directamente de Estados Unidos y otros países europeos". El Artículo 5 es que se establece un principio de defensa colectivo en caso de un ataque contra uno de los países miembros de la Alianza.

La reunión entre ambos presidentes acabó sin un acuerdo de alto al fuego pero ambas partes consideraron que el encuentro fue útil para acercar sus posturas y la posibilidad de llevar acuerdos en otras áreas de cooperación. Según Trump, las conversaciones fueron "extremadamente productivas".