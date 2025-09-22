7 / 7

Rodeado de miles de personas, Trump señaló que "en ese terrible día, el 10 de septiembre de 2025, nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se convirtió en inmortal. Ahora es un mártir de la libertad estadounidense. Sé que hablo en nombre de todos los aquí presentes cuando digo que ninguno de nosotros olvidará jamás a Charlie Kirk, y tampoco lo hará la historia".