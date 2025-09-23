El programa de Jimmy Kimmel regresa este martes, pero no en todo EEUU

The Walt Disney Company ha anunciado que recuperará el programa del cómico Jimmy Kimmel, apenas una semana después de cancelarlo a raíz de sus comentarios sobre el asesinato del joven conservador Charlie Kirk, en los que afirmó que el autor del crimen era MAGA, es decir, de derechas y seguidor de Trump. "Hemos llegado a nuevos mínimos de la banda MAGA este fin de semana. Intentan caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de ellos para poder sacar rédito político de esto", dijo.

ABC anunció la retirada del programa "indefinidamente" el pasado miércoles después de que dos de las empresas que gestionan emisoras locales de televisión dedicadas esencialmente a repetir las emisiones nacionales de las tres grandes cadenas en abierto anunciaron que no volverían a emitir el programa de Kimmel. La decisión de estas empresas vino después de que el presidente de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones (FCC), Brendan Carr, insinuara que podría tomar represalias contra la cadena.

Durante esta semana, decenas de personalidades del mundo del espectáculo, que en su mayoría han guardado silencio sobre el asesinato de Charlie Kirk, denunciaron a Disney por suspender el programa de Jimmy Kimmel. Además, una manifestación delante de la emisora de ABC en Sacramento (California) acabó a tiros, con un manifestante disparando contra el recibidor de la empresa.

En un comunicado, Disney justifica ahora su rectificación aludiendo a "conversaciones meditadas" con Kimmel. La organización Turning Point, que dirigía Kirk y ahora comanda su mujer, ha lamentado la decisión. Su portavoz ha calificado de "equivocada" la cesión de Disney y ha recordado que otras cadenas "no tienen por qué tomar la misma decisión". Dicho y hecho. Nexstar y Sinclair, las dos empresas que decidieron dejar de emitir el programa de Kimmel, han anunciado que, al no haberse cumplido las condiciones que pusieron para aceptar el regreso del programa, no emitirán Jimmy Kimmel Live!.

Nexstar Media Group will preempt Jimmy Kimmel Live! on Tuesday’s return broadcast, joining Sinclair Broadcast Group in pulling the show. https://t.co/O2G2u61uMj — The Baltimore Sun (@baltimoresun) September 23, 2025

Sinclair y Nexstar son los dos propietarios con mayor número de emisoras de televisión que repiten la señal de ABC, con 39 y 63 emisoras, respectivamente, un tercio del total. Ambos están por encima de la propia Disney, que sólo posee ocho emisoras aunque están en ciudades tan importantes como Nueva York, Los Ángeles o Chicago. Eso sí, a menos que Sinclair cambie su decisión, el programa de Kimmel no se verá en Washington DC. Según fuentes, ABC reconoció a ambas empresas que el presentador no se pensaba disculpar, lo cual era una condición que ambas habían expuesto públicamente para aceptar su regreso.