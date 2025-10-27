El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los rivales demócratas más acérrimos del presidente Donald Trump, ha afirmado este domingo que anunciará después de los comicios legislativos de noviembre del año que viene si finalmente decide presentar su candidatura a la Casa Blanca en 2028.

En una entrevista a la cadena estadounidense CBS, Newsom, que lleva meses protagonizando una agresiva campaña en redes sociales contra el presidente estadounidense, ha reconocido que "estaría mintiendo" si dijera que no tiene la Casa Blanca en mente.

El conflicto abierto en California, especialmente en Los Ángeles, donde Trump decidió activar a la Guardia Nacional –una decisión suspendida ahora mismo por un tribunal– ha terminado reforzando la figura de Newsom, al frente de un estado tradicionalmente demócrata y con una capacidad económica tan enorme que compite con las principales potencias mundiales, pero que lleva años en decadencia y perdiendo población debido a sus políticas económicamente ruinosas.

Los demócratas llevan meses intentando encontrar un candidato en condiciones, después de que el presidente Joe Biden esperara hasta julio de 2024, alrededor de un mes después de que su declive mental quedara en evidencia en el primer debate presidencial, para abandonar su campaña de reelección y designar a Harris como su sucesora. Harris obtuvo 226 votos del Colegio Electoral, frente a los 312 de Trump. Un candidato necesita 270 votos del Colegio Electoral para llegar a la Casa Blanca.

El partido sufre el enfrentamiento entre sus líderes más veteranos, socialdemócratas tradicionales, y su ala más progresista, con mayor gancho entre la juventud, pero cuyas principales propuestas provocan rechazo entre la mayoría del electorado fuera de sus bastiones más ideologizados como la ciudad de Nueva York, donde uno de sus líderes Zohran Mamdani, es el favorito a convertirse en el nuevo alcalde.

Newsom, que físicamente parece el prototipo de cómo debe ser un presidente de Estados Unidos, ha gobernado California de acuerdo al ala más radical del partido, pero en el último año ha moderado algunas de sus posiciones para resultar más atractivo al votante medio, como sus esfuerzos, por ahora más de boquilla que efectivos, de limpiar sus ciudades de sus inmensos campamentos de vagabundos.

Además de Harris y Newsom, otros posibles candidatos incluyen al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker; el gobernador de Kentucky, Andy Beshear; y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Por el bando republicano, se prevé una lucha entre el actual vicepresidente, JD Vance, y el secretario de estado Marco Rubio, con el gobernador de Florida y principal rival de Trump en las últimas primarias, Ron DeSantis, como tercera alternativa.