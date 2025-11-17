EEUU sigue presionando a Maduro: designará al Cartel de los Soles como organización terrorista

El Gobierno de Estados Unidos ha elevado la presión contra la narcodictadura chavista con un doble movimiento. Por un lado, ha anunciado la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés); por otro, ha desplegado un gran contingente militar en el Caribe para combatir las redes de narcotráfico vinculadas al régimen chavista, elevando la tensión con Caracas.

Aunque Washington ya investigaba al grupo desde los noventa, no fue hasta marzo de 2020 cuando la DEA y el Departamento de Justicia oficializaron sus averiguaciones, señalando directamente a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello como los líderes de esta trama criminal. El nombre del cartel alude a las insignias que portan los generales de las fuerzas armadas, lo que evidencia la infiltración del narcotráfico en las estructuras del Estado venezolano.

Como parte de esta ofensiva, la Casa Blanca ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por cualquier información que conduzca a la detención de Maduro y otros dirigentes del cartel. Desde Caracas, como es habitual, se niega la existencia de dicha organización y se acusa a Washington de una campaña de difamación para desestabilizar Venezuela.

La posición del régimen chavista ha encontrado un sorprendente eco en el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien asegura que el cartel "no existe". Una postura contraria a la de otros líderes de la región, como los de Ecuador, Daniel Noboa; Argentina, Javier Milei; o Paraguay, Santiago Peña, que sí han reconocido al grupo como una organización terrorista.

La operación estadounidense, bautizada como "Lanza del Sur", incluye el despliegue de más de 4.000 militares, tres destructores, tres buques de transporte anfibio y un submarino nuclear. A este contingente se ha sumado recientemente el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota norteamericana, en una clara demostración de fuerza frente a las costas venezolanas.