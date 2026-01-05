Estados Unidos acusa a Maduro de participar en "una implacable campaña de tráfico de cocaína"

Un escrito de acusación de la Corte de Distrito Sur de Nueva York realiza un repaso a las actividades criminales llevadas a cabo por el dictador venezolano Nicolás Maduro y su cúpula relacionadas con el narcotráfico. "Los acusados, juntos y con otros, participaron en una campaña implacable de tráfico de cocaína", señala la acusación firmada por el fiscal Jay Clayton.

Así se desprende del documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, que especifica que este tráfico de cocaína llevado a cabo por los acusados tuvo como resultado la "distribución de miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos". Como se ha publicado en Libertad Digital, los acusados por la Corte de Distrito Sur de Nueva York son Nicolás Maduro, su mujer, Cilia Adela Flores, su ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosado Cabello; el que fuera su antecesor, Ramón Rodríguez Chacín; el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, "aka Nicolasito"; y el criminal venezolano Hector Rusthenford Flores.

"Nicolás Maduro Moros, el acusado, está a la vanguardia de esa corrupción y se ha asociado con sus co-conspiradores para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corroyó para transportar miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos", señala el escrito de acusación.

El documento también explica que desde aproximadamente 1999 –cuando el Régimen todavía era liderado por Hugo Chávez—, funcionarios venezolanos, incluidos Maduro, Cabello y Rodriguez Chacín, "se han asociado con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Las FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua (TdA)". De esta última, Rusthenford Flores, acusado, sería el líder.

"En resumen, Maduro Moros y sus co-conspiradores se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narco-terroristas más violentos y prolíficos del mundo, y han confiado en funcionarios corruptos en toda la región para distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos", sentencia el documento.

De igual manera, desde la Corte de Nueva York señalan que entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro era Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, este vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que él sabía que eran narcotraficantes para "ayudar a los traficantes que buscaban mover ganancias de la droga desde México a Venezuela bajo cobertura diplomática". Además también especifican que cuando los narcotraficantes necesitaban mover las ganancias generadas por la droga desde México a Venezuela, Maduro "facilitó el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para asegurar que los vuelos no recibieran escrutinio de las fuerzas del orden o del ejército".

Además, como ya ha publicado Libertad Digital, este domingo la asociación Hazte Oir ha interpuesto una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su "colaboración con la estructura criminal" de Maduro. La asociación señala que el expresidente Zapatero habría intervenido en hechos susceptibles de encajar en los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.