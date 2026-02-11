EEUU reabre el espacio aéreo de El Paso tras neutralizar el dron de un cártel

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha revocado la orden que mantenía clausurado el aeródromo de esta ciudad fronteriza, una medida drástica adoptada para atajar una amenaza aérea procedente del sur.

Sean Duffy, responsable de la cartera de Transportes, ha comunicado la resolución del incidente destacando la celeridad con la que se actuó contra un dispositivo no tripulado que, según el Gobierno de EEUU, era operado por un cártel. Según ha subrayado, la situación está controlada y el tráfico comercial opera ya sin riesgo, una vez neutralizada la incursión ilegal.

Las restricciones, que en principio se habían proyectado hasta el 20 de febrero, afectaron a un radio de diez millas náuticas y a una altitud de casi 18.000 pies. La prohibición de operaciones se extendió también a la localidad vecina de Santa Teresa.

Pese a la resolución del conflicto, el concejal Chris Canales ha lamentado la falta de comunicación institucional, asegurando que ninguna autoridad local fue advertida previamente del cierre del espacio aéreo.

El aeropuerto de El Paso, una ciudad cuya área metropolitana se acerca al millón de habitantes, es un nudo logístico clave en Texas, utilizado por las principales aerolíneas del país y con un volumen de pasajeros que supera los 3,5 millones anuales.

Sheinbaum niega que haya sido el dron de un cártel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reaccionado asegurando que su Gobierno no tiene "ninguna información" sobre el uso de drones de los cárteles en la frontera común. Una versión que choca frontalmente con la ofrecida por Washington.

Sheinbaum, intentando desviar la atención de su país hacia la jurisdicción donde tuvo lugar el incidente, subrayó que el episodio ocurrió exclusivamente en territorio estadounidense. "El espacio aéreo mexicano no se cerró, se cerró el espacio aéreo de Texas", declaró la dirigente izquierdista, insistiendo en que las operaciones ya han vuelto a la normalidad.

Mientras el Gabinete de Seguridad mexicano dice investigar el asunto, la presidenta ha pedido evitar "especulaciones" y ha remitido cualquier novedad a los canales institucionales, asegurando que existe coordinación con la FAA para esclarecer las causas.