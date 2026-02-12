El zar de Trump repliega tropas en Minnesota tras desactivar a la izquierda radical

El actual responsable del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, Tom Homan, ha anunciado este jueves el fin de la operación bautizada como Metro Surge. El denominado zar fronterizo ha explicado que, tras proponérselo al presidente Trump, esta semana ya se ha iniciado una reducción significativa de tropas que continuará durante las próximas jornadas.

Tom Homan fue enviado por Donald Trump para dirigir las operaciones en Minnesota después de la muerte del activista Alex Pretti, la segunda a disparos de los agentes de inmigración y guardias fronterizos desplegados en el estado. Tras la destitución de Greg Bovino y la incorporación del ex director del ICE, condecorado incluso por Obama, las protestas bajaron un poco de intensidad y las autoridades locales y estatales empezaron a colaborar con la agencia.

También ayudó que en esos mismos días, activistas de derechas se infiltraron en las redes de los activistas de izquierdas que estaban entorpeciendo el trabajo de los agentes. Esto ha forzado a las redes a priorizar seguridad sobre acción directa: grupos más cerrados, menos información compartida y mayor autocensura. Aunque las actividades contra ICE han continuado, su efectividad ha disminuido en rapidez y alcance. Redadas que antes se neutralizaban con alertas masivas han podido llevarse a cabo más fácilmente, y el movimiento tiene que emplear parte de sus recursos en contraespionaje en lugar de expansión. Además, las subsiguientes investigaciones federales a partir de datos como los publicados por el influencer Cam Higby, que han conllevado arrestos de activistas clave, han elevado el coste personal de participar, desmotivando a mucha de la llamada "resistencia vecinal".

Tom Homan ha indicado que permanecerá en el estado un tiempo prudencial junto a un grupo reducido de agentes para supervisar el final del operativo. Asimismo, ha detallado que el personal asignado para investigar actos violentos durante las protestas y las investigaciones de fraude en el estado seguirá en sus puestos hasta concluir su trabajo. Hay que recordar que no sólo fue nombrado para poner a trabajar su experiencia en Inmigración sino también para actuar contra los numerosos casos de fraude detectados en Minnesota por la minoría de origen somalí y que llevaron al gobernador Tim Walz a renunciar a la reelección.

Pese a la retirada, Homan ha negado que la Administración esté dando marcha atrás y ha sentenciado que priorizar las amenazas a la seguridad nacional no implica olvidar el resto de delitos. "El presidente Trump hizo una promesa de llevar a cabo una deportación masiva, y eso es lo que este país va a tener", ha advertido. Finalmente, aunque ha reconocido que no desea ver más derramamiento de sangre, ha recordado que agredir a un agente federal es un delito grave. "Habrá tolerancia cero si se cruza esa línea y se le ponen las manos encima a un agente del ICE", ha concluido.