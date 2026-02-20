Trump ordena desclasificar los archivos sobre ovnis y extraterrestres tras el "error" de Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este jueves a su Gobierno que inicie de inmediato la "identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre". La decisión se produce apenas unos días después de que su predecesor en el cargo, Barack Obama, afirmara creer que los alienígenas "son reales" aunque reconoció no haberlos visto.

A través de las redes sociales, el mandatario ha comunicado su decisión: "En vista del gran interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso". La orden afecta directamente al jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, quien deberá gestionar la desclasificación de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI).

El inquilino de la Casa Blanca ha ampliado esta instrucción a "cualquier otra información relacionada" con un asunto que, según sus palabras, es "tan complejo, pero sumamente interesante e importante". Este movimiento del líder republicano marca un giro en la política de transparencia respecto a los llamados archivos X de la administración estadounidense.

El anuncio llega tras las críticas vertidas por Trump contra Obama, a quien acusó de una grave indiscreción. "No sé si son reales o no, pero puedo decirte que reveló información clasificada", señaló desde el Air Force One. Para el actual presidente, el demócrata "cometió un gran error" al pronunciarse públicamente sobre la existencia de vida fuera de la Tierra.

Qué dijo Obama

La polémica surgió a raíz de la participación de Obama en un podcast donde, al ser preguntado por la cuestión, aseguró: "Son reales. Pero yo no los he visto". El exmandatario añadió que "no están en el Área 51" ni en instalaciones subterráneas, matizando irónicamente que eso sería posible "a menos que haya una enorme conspiración" oculta incluso para el presidente.

El Área 51, protagonista recurrente de teorías conspirativas, fue reconocida oficialmente por la CIA en 2013, cuando se desclasificaron documentos que confirmaban su existencia. La base fue creada en los años cincuenta, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, para probar el avión espía U-2.

Tras la repercusión mediática de sus palabras, Obama matizó sus declaraciones. Aseguró que durante su mandato no tuvo constancia de "pruebas" de que los extraterrestres hayan contactado con la humanidad, pero defendió que su hipótesis es razonable si se tiene en cuenta la inmensidad del universo.