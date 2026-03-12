La Casa Blanca desmiente a ABC News sobre un ataque iraní con drones en California

La Administración Trump ha salido al paso de forma tajante para desmentir las informaciones alarmistas publicadas por la cadena ABC News. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves la existencia de una amenaza real de ataque con drones por parte del régimen de Teherán contra suelo estadounidense, calificando la noticia de carente de base.

El origen del bulo sería un correo "sin verificar". Según la versión difundida el miércoles por la cadena generalista, el FBI habría alertado a la policía de California sobre un plan de Irán para lanzar ataques en represalia por la ofensiva de Washington contra la República Islámica. Sin embargo, Leavitt ha sido contundente a través de la red social X: "Para ser claros: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria y nunca existió".

La portavoz aclaró que el origen de la confusión es un correo electrónico remitido a las autoridades locales de California basado en una "pista sin verificar". Un matiz que Leavitt considera "crucial" y que, denuncia, ABC News "omitió" deliberadamente en su artículo para alimentar el alarmismo. "Deberían retractarse inmediatamente", sentenció.

Versiones contradictorias en California

El episodio ha dejado en evidencia la falta de sintonía entre administraciones o el interés de alimentar un discurso contra la intervención en Irán, alentando el miedo entre la población.

El presidente Donald Trump confirmó el miércoles que se estaba llevando a cabo una investigación rutinaria cuando le preguntaron por la seguridad en California, el estado con una mayor comunidad iraní del país. Mientras, Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, alimentó inicialmente la confusión al confirmar que funcionarios federales habían alertado al estado, aunque posteriormente tuvo que rectificar admitiendo que no había ninguna "amenaza inminente".

El caos fue creciendo por momentos con estas informaciones e incluso se ha llegado a informar de una amenaza concreta sobre un evento concreto: la gala de los Premios Oscar que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. No obstante, hay que aclarar que la alerta era previa al inicio del ataque contra Irán el pasado 28 de febrero, y avisaba de una posible represalia iraní en suelo estadounidense en caso de que Estados Unidos llevara finalmente a cabo ese ataque.

Durante la rueda de prensa celebrada el miércoles 11 de marzo, el productor ejecutivo de la retransmisión, Raj Kapoor, confirmó en declaraciones recogidas por TheWrap que la ceremonia contará con medidas de seguridad reforzadas y una "colaboración muy estrecha" con las autoridades, ante un posible "ataque sorpresa" de Irán con drones en California.

Máxima alerta terrorista

Pese al desmentido de este episodio concreto, el clima de tensión es innegable. Desde que el pasado 28 de febrero comenzara la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolas, el FBI ha elevado el nivel de alerta terrorista en todo el territorio nacional. El objetivo es blindar la seguridad interna ante posibles células dormidas o intentos de represalia por parte de la teocracia chií tras el inicio de la ofensiva.