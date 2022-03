Zelenski reta a Putin: "Siéntate conmigo, no a 30 metros de distancia"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este jueves de que si su país desaparece, Letonia, Lituania y Estonia "serán los siguientes" para Rusia. "Si ya no estamos, entonces, Dios no lo quiera, Letonia, Lituania y Estonia serán los siguientes", ha indicado Zelenski en una rueda de prensa. Los países mencionados por el presidente ucraniano son parte de la OTAN, lo que significa que si Rusia invade uno de ellos, toda la Alianza entrará en guerra.

Además, Zelenski ha solicitado a los países occidentales que envíen aviones a Ucrania en caso de no querer establecer una zona de exclusión aérea en el país. "Si no tenéis el poder de cerrar los cielos (la zona de exclusión aérea), entonces dadnos más aviones", ha aseverado.

"Siéntate conmigo, no a 30 metros"

El líder ucraniano también ha pedido a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sentarse a dialogar porque, a su juicio, "es la única manera de parar esta guerra". "Siéntate conmigo. No a 30 metros de distancia", ha dicho Zelenski en rueda de prensa, en alusión a las conversaciones que mantiene Putin siempre con una larga mesa de por medio, como la que tuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ucrania "no ataca a Rusia y no planea atacar" al país. "¿Qué quieres de nosotros? Sal de nuestro país", le ha pedido.

En un discurso recogido por la prensa ucraniana, Zelenski ha afirmado que Rusia se ha visto obligada "a cambiar de táctica" y ha considerado que "los ataques con misiles y bombas" en las ciudades del país son "una confesión" de que los efectivos rusos "no han logrado hacer nada significativo" tras una semana de conflicto. "El enemigo no tiene éxito en ninguna de las direcciones estratégicas", ha continuado, antes de señalar que las tropas rusas están "deprimidas" y "condenadas" y pone en valor que las ciudades ucranianas bajo asedio, como Kiev, Jersón o Izium, han resistido a otra noche de bombardeos.

En este sentido, Zelenski ha acusado a Rusia de ir a Ucrania a "destruir sus ciudades, destruir a su gente, arrebatarles todo lo que les es querido". "No hay arma que no usarías contra nosotros, contra los ciudadanos libres de Ucrania. Y ahora decís a vuestros propagandistas que vais a enviar las llamadas columnas humanitarias a Ucrania", ha afeado.

El presidente ucraniano también ha garantizado a los ciudadanos que recibirán todo lo que necesitan y ha destacado la puesta en marcha de un programa de asistencia especial para los ciudadanos que no pueden trabajar en el marco de la invasión, a los que se proporcionará 6.500 grivnas (casi 200 euros).

Zelenski también ha subrayado que Ucrania recibe "diariamente" armas procedentes de sus países socios, "de verdaderos amigos", y ha resaltado que "voluntarios extranjeros" se están uniendo a las filas ucranianas. El mandatario ha cifrado este número en 16.000 ciudadanos.

"Si alguien piensa que Ucrania se rendirá, no sabe nada"

Asimismo, ha asegurado que "todas" las líneas de defensa continúan en pie y ha señalado que, "si alguien piensa que Ucrania se rendirá, simplemente no sabe nada" sobre el país. "Hemos sobrevivido en nuestra historia y en nuestra patria a dos guerras mundiales, tres hambrunas, el Holocausto, a la masacre de Babi Yar, a la Gran Purga, la explosión de Chernóbil, la ocupación de Crimea y la guerra en el este de nuestro país", ha enumerado el mandatario, que ha matizado que, si bien Ucrania no es grande o no posee armas nucleares, tiene a "su gente y su tierra".

"No tenemos nada que perder, excepto nuestra propia libertad y dignidad. Para nosotros, este es el mayor tesoro", ha continuado, remarcando que "están de pie". "Si alguien piensa que, habiendo superado todo esto, los ucranianos estamos asustados, rotos o nos rendimos, simplemente no sabe nada de nosotros, de Ucrania", ha concluido.