Esteban González Pons hace meses visitó la frontera de Polonia con Bielorrusia en plena crisis de los refugiados. En esos días hizo una serie de declaraciones atacando las políticas de Polonia sobre inmigración y apoyó el castigo de la UE tanto a este país como a Hungría con los fondos Next Generation. El eurodiputado ha explicado en Es la Mañana de Federico que no está "para dar lecciones morales a nadie" y que no es él "quien pide sancionar a Polonia, es la Unión Europea".

Ha defendido que desde la UE no llegasen los fondos a Polonia que ha impedido "un gobierno de derechas" como es el que está gobernando ahora Europa. "Pertenecer a la UE es respetar su sistema de principios", ha añadido. "En el caso polaco lo que hay un problema de respeto a la libertad de prensa y de la separación de poderes" y en Europa "han visto que es necesario que Polonia rectifique"

Gonzalez Pons también ha defendido el papel de la UE que ha sancionado a Polonia y Hungría y cómo está apoyando a España en la cuestión catalana. En este sentido, ha dicho que "el caso español es distinto" y que desde el PP lo han "denunciado". Ha dicho que está "seguro" que al final se "le dará la razón al Tribunal Supremo". Ha recordado que "el Parlamento Europeo levantó la impunidad a Puigdemont y también se ha puesto a favor de la unidad de España". "Con España la UE no se ha portado ruinmente", ha añadido.

Ucrania "lo cambia todo"

El eurodiputado ha comentado cómo está cambiando el papel de Polonia con respecto a la UE debido a la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Vladimir Putin. Por este motivo ha dicho que "el caso de Ucrania lo está cambiando todo" y ha reconocido que "la actitud de Polonia está siendo ejemplar" tanto en "la acogida de refugiados ucranianos" como con "el suministro de armas". Hasta el punto de que Polonia "está yendo un paso más allá cediendo aviones".