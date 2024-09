Las claves de la trama rusa del 1-O que se extiende hasta Sánchez: "Hay presiones de grandes medios y del Gobierno"

El sátrapa ruso Vladimir Putin lleva años financiando al independentismo catalán y a partidos políticos como Podemos para tratar de desestabilizar a la Unión Europea y se sirve de distintas herramientas como panfletos como Russia Today, Sputnik o pagando directamente a influencers. Los tentáculos del Kremlin llegaron hasta la cúpula de la Generalidad y al entorno del entonces presidente catalán Carles Puigemont según varias investigaciones que la Justicia trata de aclarar pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez no mueve un dedo por ayudar.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el periodista de ABC David Alandete ha presentado su libro La Trama Rusa: La alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin que explica el impacto de 1-O y la migración del procès al resto de España desde la llegada de Sánchez al Palacio de La Moncloa. Alandete ha comentado que mientras que "en Rusia el independentismo está penado con cárcel" el régimen de Putin "ve la oportunidad de molestar donde sea que moleste" alentando movimientos separatistas en la UE. También financiando a partidos políticos contrarios a lo establecido. "En 2014 esa oportunidad es Podemos", ha apuntado el periodista que ha recordado que Pablo Iglesias se enfadó "mucho" con él y le "insultó en redes" por decir que es "prorruso".

En este sentido ha recordado que Iglesias cuando era eurodiputado "dio un discurso en el Parlamento Europeo diciendo que hay que liberar Ucrania de los neonazis" y los medios rusos como el Pravda "en sus varias ediciones señalaban que Podemos era un partido prorruso". Unos años después, ha contado Alandete, "Rusia empieza a actuar con los referéndums" apoyándose en la "presencia de jerarcas y mafiosos rusos en Cataluña, Málaga y Alicante". El periodista, sin embargo, ha dicho que "a Rusia le da igual que declaren la independencia" los catalanes ya que "lo que quiere es molestar a Europa".

Crear un sistema "para la derrota moral" de Occidente

Lo último que se ha conocido es cómo el régimen de Putin tenía en nómina multitud de influencers por todo Occidente para "mermar a líderes de opinión". Pagan a "bots para que aumenten los visionados de ese contenido y así les ingresen publicidad". De esta forma "rompen desde los extremos todo lo que hay", ha explicado David Alandete que ha advertido que "Putin siempre ha apostado a todas las bandas que ha habido y se aprovecha de un hueco que el mundo occidental no ha sabido prever".

En este sentido, ha recordado que cuando "Ronald Reagan gana la Guerra Fría" aparece "un eje democrático y una Rusia en ruinas" que empieza a crear "un sistema para la derrota moral" de Occidente. Los rusos usan para ello "medios tecnológicos" porque pese a estar en decadencia es "una potencia tecnológica" que entiende la desafección que empieza a haber hacia "las cabeceras tradicionales". "En las crisis nos damos cuenta que nos están ganando la mano", ha dicho el periodista experto en política internacional que cree que EEUU no consiguió frenarlo, pero intentó "quitar las credenciales a los periodistas propagandistas".

Los tentáculos del Kremlin en la política española

El giro de Vox tras las últimas elecciones europeas acercándose a la órbita prorrusa que lidera el presidente de Hungría, Viktor Orbán, puede estar dentro de una nueva era de alianzas. Sobre la formación de Santiago Abascal el periodista ha recordado que él acompañó durante 2020 en una gira a Vox y este año ha visto "un cambio". "Primero fueron recibidos por el partido Republicano, ya que parte del PP siempre ha sido más prodemócrata, y Vox pasó de ser un partido más institucional. Este año he visto un Vox a lo Bukele, en sintonía con Milei y una renuncia más al contacto con élites del partido Republicano", ha dicho.

David Alandete ha apuntado que "hay un gran eje antiamericano" en el que están varios partidos de la llamada derecha patriótica europea. "Tradicionalmente era la izquierda" la que era más antiamericana y ahora se está articulando un gran eje antiamericano" en la derecha. "Ahora ya es Trump y sus amigos" mientras "Meloni estaba invitada a la convención e iba a ir, pero no fue".

Sobre el giro del PSOE hacia los intereses del Kremlin ha dicho Alandete que es "una absoluta y total vergüenza". Ha recordado que "en 2017 con un PSOE con Juan Fernando López Aguilar en la UE hicieron encendidas acusaciones a Rusia por lo que estaba haciendo, por el independentismo y por agitar el avispero". En 2018 "Sánchez gana la moción de censura y hay una purga en los grandes medios y tertulianos en RTVE y la Fiscalía adopta una política de brazos caídos y ha ido poniendo piedras en el camino a los dos jueces solos que han ido investigando la trama, García Castellón en Madrid y Aguirre en Barcelona", ha explicado el experto.

Sobre el juez Aguirre ha dicho que "es un héroe" que trabaja "amenazado" en Barcelona "a pesar del Gobierno y la Fiscalía". Alandete considera que el de Aguirre es "un trabajo impecable de información coordinada con la Guardia Civil con muy pocos recursos que se ha citado en EEUU y que el Gobierno lo cambió de una forma indigna" tras una campaña "del diario Público, donde publican agentes el GRU". Fue, según el experto, "una campaña de desprestigio para un teniente coronel de la Guardia Civil que lo cambian y la investigación pasa a la Policía Nacional".

Injerencias híbridas de Rusia que Sánchez omite

El periodista ha contado que en la reciente Cumbre de la OTAN celebrada en Washington el presidente del Gobierno "se negó a hablar de la injerencia de Rusia" en Cataluña cuando en EEUU es un tema del que ya se hablaba en "septiembre de 2017, antes del 1-O". En este punto, ha hablado de cómo uno de los colaboradores de Carles Puigdemot, Josep Lluís Alay, en cuanto se publicaron las informaciones se fue "con dinero público a Moscú".

Una de las cosas que hace Alay pese a "saber que estamos detrás de él" es hacer "contacto con los de la serie The Americans, los espías reales, en la universidad y les traduce el libro al catalán". El abogado de Puigdemont condenado por el secuestro de Emiliano Revilla, Gonzalo Boye, también está implicado en esta trama reconociendo que Alay "se h visto con agentes del SVR". "Hay un punto en el que Boye pide o propone a Alay ir a ver a Zakha Kalashov" y el propio "Boye llega a decir que es peligroso", ha apuntado David Alandete. El periodista ha contado que Kalashov "es un mafioso afincado en España" que "es extraditado y ahora están contactando con él Boye y Alay y, por tanto, Puigdemont".

Sobre la investigación sobre esta trama ha dicho David Alandete que "ha habido una gran presión por parte de grandes medios y el Gobierno para que esto no se siga investigando" porque "hay miedo a tocar esto". "El Gobierno no se pronuncia, pero no hace nada", ha resaltado el periodista que ve como "están de manos alzadas sin darse por aludidos mientras Rusia está financiando a miles de influencers".

Del papel del PPE a la operación Troika

David Alandete también ha dicho que en España "hay un problema grave" y "que el liderazgo en estos asuntos para investigaciones se ha dejado a Bruselas". En este sentido, ha dicho que "ahí el PPE ha actuado de manera impecable". Los populares europeos han presentado "tres mociones en las que se ha pedido a España que investigue esto" y entre los eurodiputados españoles "ha habido gente muy muy implicada", para que se conozca lo que está ocurriendo con la injerencia rusa. La "interpretación" de Alandete es "que a muchos políticos en España les falta una visión internacional. Aznar tenia una visión trasatlántica pero desde Zapatero no hay una visión internacional".

El periodista ha comentado la última parte de la investigación de la trama rusa, la operación Troika". Cree que "el Tribunal Supremo debe decir si asume toda la casa o sólo la de los aforados" porque "tiene muy poco margen de maniobra". Una de las cosas que se han conocido por el "lío que se ha montado en Colombia" es como el ex conseller Xavier Vendrell consiguió "contratas de basuras en las grandes ciudades colombianas y ha llegado a usar a los CDR como observadores en las elecciones colombianas". "¿Por qué la campaña de Gustavo Petro paga a observadores? Esto figura en el informe este que es muy importante a iniciativa de la Policía Nacional".