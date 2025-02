El periodista de El Mundo Alberto Rojas ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que, tras el anuncio de la reunión en Arabia Saudí de EEUU y Rusia para debatir el fin de la guerra de Ucrania, sin contar con el país que preside Volodímir Zelenski, "la gente tiene una sensación de haber sido traicionada después de tres años de guerra, de tres años de sacrificio": "Están viendo esta componenda entre EEUU y Rusia, donde parece que está cocinadísimo, donde no se les ha dado voz ni voto".

El enviado especial a Ucrania, desde Kiev, ha dicho que los ucranianos quieren "que la guerra acabe, porque el desgaste es muy grande, pero no de cualquier manera", y que se manifiestan contrariados al comprobar cómo EEUU, "después de haber perseguido a Putin por crímenes de guerra, de repente, se le rehabilita y se le compra toda la narrativa".

Los ucranianos saben, según Rojas, que si no consiguen "garantías de seguridad sólidas", "Putin no respetará aquello que firme y que, en tres o cuatro años, habrá una nueva invasión": "Están convencidos de que Putin lo volverá a hacer, y si no lo ha hecho es porque no puede". En este sentido, el reportero se ha referido al "gran fracaso militar" de la tiranía rusa: "¿Cómo es posible que una nación nuclear no haya sido capaz de conseguir el 20% del país?".

Un ejército europeo

Rojas ha señalado que "no nos hacemos una idea en España de hasta qué punto esta es una guerra europea", y que "hay un ejército europeo defendiendo las fronteras de Europa, el ucraniano, que está poniendo los muertos desde 2022". Considera que "ayudar a este ejército es remar en la dirección correcta", y ha criticado la "ayuda de tapadillo" de países como España: "No sabes lo que me ha costado encontrar los tanques Leopard. Las autoridades españolas no han querido que nadie vea lo que les hemos dado. Me parece lamentable".

En el ejército ucraniano "hay tropas hispanohablantes": "Voluntarios hay muchos, sobre todo, de Colombia: con el pacto entre las FARC y el ejército colombiano, mucha gente se quedó sin trabajo y muchos voluntarios han venido aquí. No sólo por dinero, que también: hay una cuestión ideológica. Argentinos, venezolanos, colombianos, españoles…".

También se ha referido a un comandante ucraniano, Tarás Mijalchuk, apodado el Español: "Estuvo en España veinte años trabajando, tiene a sus hijas y a su mujer en Barcelona, habla perfectamente español y catalán, y es el responsable de la Brigada 65, que defiende el frente de Zaporiyia. Hice amistad con él y espero verle pronto en una posición de paz, no de guerra".

Los Patriots de Abascal y de Putin

Finalmente, Rojas ha lamentado que los Patriots, el grupo parlamentario europeo que agrupa a los principales partidos putinejos de la UE, "están cogiendo una fuerza en Europa bastante grande". Su crecimiento es "consecuencia de lo que Rusia gasta, iba a decir invierte, en propaganda". En Europa, "somos niños pequeños en comparación con lo que Rusia gasta en imponer narrativas y en financiar este tipo de partidos". Como ejemplo ha puesto "la narrativa esta de que Rusia avanza y de que está ganando la guerra: sólo hay que pasar aquí un tiempo para ver que eso no es así. Rusia está pagando un precio enorme por cada kilómetro".

Preguntado por si Zelenski será apartado en unas próximas elecciones amañadas, el reportero ha respondido que "se me hace muy difícil pensar que aquí pueda gestarse un partido prorruso o entreguista y que gane las elecciones de manera democrática", "ni siquiera que se permita su participación".