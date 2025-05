Del 'Extra Omnes' a la primera fumata: los horarios y agenda del cónclave

El cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco ha comenzado con la ‘Misa Pro Eligendo Pontifice’, en la basílica de San Pedro y que ha estado presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Una vez concluida la ceremonia, los cardenales se han dirigido hacia la Casa Santa Marta, que es donde se alojan durante los días que dure el cónclave.

Todos los cardenales están convocados este miércoles 7 de mayo a las 16:15 en la Capilla Paulina. Los cardenales vestirán los paramentos habituales: túnica roja con la faja, el roquete, la muceta, la cruz pectoral con cordón rojo y dorado, el anillo, el solideo y la birreta. Desde la Capilla Paulina, se dirigirán hacia la Capilla Sixtina mientras cantan las Letanías de los Santos, una oración donde se pide la intercesión de los ángeles y los Santos mientras se responde ‘Ora pro nobis’. Todos irán colocados en el orden inverso en el que fueron creados cardenales. Una vez ya estén en el interior, los cardenales electores cantarán el ‘Veni Creator’ para solicitar la asistencia al Espíritu Santo.

A las 16.30 los cardenales prestarán juramento uno a uno con la mano derecha sobre el Evangelio mediante la siguiente fórmula: "Et ego cardinalis X spondeo, voveo ac iuro" (Y yo, cardenal X prometo, me obligo y juro). "Sic me Deus adiuvet et haec Sancta dei Evangelia quae manu mea tango" (Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano)".

A continuación, el maestro de las celebraciones litúrgicas de Santa Sede, Monseñor Diego Ravelli, expulsará de la capilla a todo aquel que no vista la púrpura ni vaya a participar en el cónclave con la fórmula en latín: Extra Omnes (Todos fuera) y se cerrarán las puertas.

A las 17:30 se celebrará una catequesis o meditaciób para inspirar a los votantes, dirigida por el cardenal Raniero Cantalamessa (quien no cuenta con derecho a voto en este cónclave por ser mayor de 80 años). Al terminar, saldrá de la capilla junto al arzobispo Ravelli para que comience la primera votación de este cónclave.

A partir de las 19:00 está previsto que tenga lugar la primera fumata. Es improbable que la elección del nuevo papa se produzca en la primera votación, por tanto el humo de los será de color negro o "fumata negra" que significa que no hay acuerdo al tratarse de una votación "de cortesía".

¿Es posible que haya fumata blanca en el día de hoy? No es probable que el primer día de cónclave y en la primera votación haya fumata blanca, aunque hay que recordar que en el cónclave de 1939 en el que se eligió al por aquel entonces secretario de Estado cardenal Eugenio Pacelli, nombrado después como Pío XII, sí hubo Papa el primer día de cónclave, concretamente durante la tercera ronda de votaciones. En el cónclave de 2013 solo se realizó una votación durante la primera jornada que acabó en una 'fumata negra', en torno a las 20:00 horas. En cualquier caso, en los últimos dos cónclaves la elección tuvo lugar al día siguiente del inicio, en 24 horas. En 1978, para la elección de San Juan Pablo II, fueron necesarios ocho escrutinios y elegido al final del tercer día.

La agenda para el jueves 8 de mayo

A las 07:30 los cardenales celebrarán una misa. A partir de las 09:00 tendrá lugar el rezo de laudes dentro de la Capilla Sixtina.

La legislación de la Santa Sede en materia de cónclave, prevé que se lleven a cabo cuatro escrutinios al día, es decir, dos por la mañana y dos por la tarde. Si al finalizar la primera votación, hay acuerdo, habría fumata blanca pero si no hay acuerdo no habrá fumata y se realizará la segunda votación de la mañana. Si se eligiese pontífice en la segunda votación de la mañana, a las 12:00 tendrá lugar la fumata del color correspondiente según sea el resultado de la votación.

Si no hay acuerdo, a las 16.00 comienza la segunda sesión con dos nuevas votaciones. Al igual que por la mañana, sobre las 17.30 solo habría fumata si esta es blanca, si no, se procedería a la segunda votación de la tarde y sobre las 19:00 habrá fumata del color correspondiente según sea el resultado de la votación. Si no hay acuerdo, es decir, fumata negra, los cardenales rezarían las Vísperas y regresarían a Casa Santa Marta.

Si después de tres días los cardenales no se han puesto de acuerdo, entonces se les concederá una pausa de un día para reflexionar.

