Alemania se irá de Eurovisión si echan a Israel: "Sería un escándalo"

Como ya se puso de manifiesto en la reciente visita del canciller alemán, Friedrich Merz, a España, las posturas del conservador y su homólogo, Pedro Sánchez, no pueden ser más opuestas sobre Israel y la guerra en Gaza.

Este lunes, Merz se ha pronunciado sobre los boicots a Israel y artistas o deportistas judíos y la posibilidad de que el veto siga extendiéndose a competiciones deportivas y el festival de Eurovisión. El próximo mes de noviembre, la Unión Europea de Radiodifusión celebrará una asamblea extraordinaria para que las televisiones públicas que la forman voten si Israel debe o no participar en la próxima edición. TVE ya ha dicho que si participa, España no enviará representante, una decisión que también tomarían países como Irlanda, Eslovenia o Países Bajos.

Mientras Israel está acelerando la elección de su próximo representante antes de que se sepa si habrá veto o no, el canciller alemán ha dicho en una entrevista que su país tomará justo la decisión contraria si no se permite participar al país hebreo. Alemania, ha señalado, abandonará el concurso en caso de veto. "Lo apoyaría", ha respondido cuando la presentadora le ha planteado la posibilidad de dejar el concurso en solidaridad con Israel.

Merz ha añadido que ve "escandaloso" el simple hecho de que el debate se esté planteando: "Israel forma parte de esto", ha dicho sobre el papel del país en el concurso musical.

Los alemanes apoyarían de forma mayoritaria la postura del canciller: según un sondeo de la pública ARD, un 65% de los encuestados no cree que se deba castigar a artistas o deportistas israelíes por las políticas de su gobierno, que también han recibido fuertes críticas en el país.