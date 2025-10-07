Una alcaldesa socialista alemana, en estado crítico tras ser atacada con un cuchillo

La alcaldesa del municipio alemán de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra ingresada en estado crítico tras un ataque con cuchillo.

Según la prensa local, Stalzer, del SPD, fue acuchillada en su vivienda. La mujer, de 57 años, se debate entre la vida y la muerte en el hospital de la ciudad, próxima a Dortmund.

Stalzer había ganado las elecciones hace sólo unos días en los comicios locales del estado de Renania del Norte-Westfalia.

Aunque en un primer momento se especuló con motivaciones políticas, algunos medios señalan a sus hijos, una joven de 17 años y un chico de 15, ambos adoptados. Los dos han sido interrogados y el menor ha sido arrestado.

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha lamentado el "crimen atroz de Herdecke" y ha pedido que se esclarezca rápidamente. "Esperamos que consiga recuperarse por completo", ha dicho en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a "sus familiares y seres queridos".