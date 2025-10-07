Menú

Una alcaldesa socialista alemana, en estado crítico tras ser atacada con un cuchillo

Iris Stalzer, alcaldesa de Herdecke, fue atacada con un cuchillo. Los medios señalan que el autor podría ser su hijo.

Libertad Digital
Policía en las inmediaciones del lugar donde fue atacada la alcaldesa de Herdecke, en Alemania. | EFE

La alcaldesa del municipio alemán de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra ingresada en estado crítico tras un ataque con cuchillo.

Según la prensa local, Stalzer, del SPD, fue acuchillada en su vivienda. La mujer, de 57 años, se debate entre la vida y la muerte en el hospital de la ciudad, próxima a Dortmund.

Stalzer había ganado las elecciones hace sólo unos días en los comicios locales del estado de Renania del Norte-Westfalia.

Aunque en un primer momento se especuló con motivaciones políticas, algunos medios señalan a sus hijos, una joven de 17 años y un chico de 15, ambos adoptados. Los dos han sido interrogados y el menor ha sido arrestado.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha lamentado el "crimen atroz de Herdecke" y ha pedido que se esclarezca rápidamente. "Esperamos que consiga recuperarse por completo", ha dicho en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a "sus familiares y seres queridos".

