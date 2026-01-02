Así es Crans-Montana y el bar Le Constellation: el lugar de los alpes suizos convertido en tragedia

Un catastrófico incendio ocurrido en la noche de Año Nuevo en el bar Le Constellation, situado en la estación de esquí suiza de Crans–Montana, ha dejado, por el momento, 40 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave. El lugar se encontraba lleno de gente que daba la bienvenida al año 2026 en el lujoso resort.

El municipio de Crans–Montana se creó hace nueve años, en 2017, a partir de la fusión de Chermignon, Mollens, Montana y Randogne. Se ubica en una meseta a 1.500 metros de altitud, en el cantón del Valais, dentro de la zona francófona de Suiza, y a unos 100 kilómetros de la frontera italiana. Aproximadamente a dos horas en coche desde Aosta.

Destino de élite

Se trata de uno de los destinos más exclusivos del país al que acuden famosos y empresarios con alto poder adquisitivo para disfrutar de sus 140 kilómetros de pistas de esquí y otros servicios. Entre sus visitantes se encuentran nombres como la modelo Claudia Schiffer, los actores Hugh Grant y Roger Moore, y el presidente Nicolas Sarkozy.

Además, en la estación de esquí se celebran eventos deportivos como el Omega European Masters de Golf en el mes de septiembre o pruebas de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, programadas este 2026 para finales de enero. Sede del campeonato del mundo de esquí en 1987 lo será de la próxima cita de 2027. Equipos de fútbol como Valencia, Villarreal y Athletic Club han utilizado el entorno para su pretemporada.

El escenario del incendio

El devastador suceso ocurrió en Le Constellation, un lounge bar popular y exclusivo situado en la Rue Centrale 35, en el sótano de un edificio del centro de la estación, aunque cuenta con terraza y grandes ventanales. El local ofrecía cócteles, vinos y música, contaba con DJ, zona para actuaciones en directo, mesa de billar, sofás rojos, taburetes en la barra y hasta 14 pantallas para retransmitir eventos deportivos.

Asimismo, contaba con servicio de comidas y cenas y permitía la entrada de mascotas. Incluso, existía un 'bar secreto', integrado en la roca natural, por donde fluía agua de forma continua. Según imágenes difundidas en sus redes sociales, ahora cerradas, era un local moderno y concurrido en el que eran habituales los cócteles servidos con bengalas o velas, elementos que se encuentran bajo investigación al poder ser el origen del incendio.

Presentes en el momento

Emma y Albane, dos jóvenes francesas que celebraban Año Nuevo en Le Constellation, relataron a BFMTV que en "decenas de segundos" las llamas se propagaron por toda la discoteca. Ellas salieron corriendo y gritando mientras veían como algunas personas se quemaban.

Alexis Laguerre, un joven que pasaba con unos amigos por delante del bar cuando vieron humo y luego llamas, ha contado al canal de televisión público suizo RTS: "La gente corría entre las llamas... Algunos intentaban romper las ventanas con sillas".

"Es un bar donde nos reunimos con muchos amigos, casi todos los fines de semana. Pensábamos que solo era un pequeño incendio, pero cuando llegamos al lugar era una guerra. Es la única palabra que se me ocurre para describirlo: el apocalipsis. Fue terrible", ha confesado Mathys, vecino de la localidad, a Agence France-Presse (AFP).