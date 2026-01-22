El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este jueves la celebración de las primeras conversaciones a tres bandas con Rusia y Estados Unidos desde el inicio de las negociaciones de paz. Los encuentros se celebrarán en Emiratos Árabes Unidos en los próximos días, según ha confirmado durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.

Zelenski ha precisado que este viernes y sábado tendrá lugar el primer encuentro "trilateral", en el que coincidirán en la misma mesa representantes rusos y ucranianos. "Mañana, y pasado mañana, tendremos una reunión trilateral. Esto es mejor que no tener ningún tipo de diálogo", ha afirmado el presidente ucraniano, de acuerdo con Europa Press.

El jefe del Estado ha reconocido que Kiev atraviesa una situación complicada por los ataques de Moscú, aunque ha subrayado que "los rusos también están en una situación difícil". En este contexto, ha valorado que este encuentro pueda contribuir a que acabe la guerra y ha asegurado que Ucrania está preparada para asumir compromisos, al tiempo que ha expresado su deseo de que la parte rusa esté dispuesta a comprometerse con un acuerdo.

Primer encuentro trilateral

Por parte de Estados Unidos, el enviado especial Steve Witkoff ha confirmado que tanto él como Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, viajarán a Emiratos Árabes Unidos. Según explicó, allí se crearán "grupos de trabajo" para abordar cuestiones militares y de "prosperidad", un ámbito que ha descrito como "realmente importante" para el futuro.

Durante su discurso en Davos, Zelenski ha denunciado la falta de acción de Europa para garantizar su propia defensa y frenar a Rusia, insistiendo en que el continente sigue dependiendo del peso militar de Estados Unidos.

"La respuesta no se limita a las amenazas que existen o que pueden aparecer. Cada año trae algo nuevo para Europa y para el mundo. Todo el mundo centró su atención en Groenlandia y está claro que la mayoría de los líderes simplemente no saben qué hacer al respecto", ha indicado.

El presidente ucraniano también se ha referido a la represión de las protestas en Irán. "Es cierto que el mundo no ha ayudado lo suficiente al pueblo iraní. Se ha mantenido al margen", ha recalcado, criticando que cuando los políticos "volvieron al trabajo y empezaron a posicionarse" tras las vacaciones de Navidad, "el ayatolá ya había matado a miles de personas".

Reproches a Europa

Zelenski ha lamentado que esta falta de respuesta firme solo sirva para envalentonar a los regímenes autocráticos y ha insistido en que Europa "necesita fuerzas armadas unidas y que puedan defender verdaderamente a Europa".

"Hoy en día, Europa solo confía en la creencia de que, si surge un peligro, la OTAN actuará. Pero nadie ha visto realmente a la alianza en acción. Si Putin decide tomar Lituania o atacar Polonia, ¿quién responderá?", ha planteado.

Frente a una Europa que "le encanta debatir sobre el futuro", Zelenski ha reclamado más acciones y decisiones, asegurando que el ritmo de los acontecimientos en el orden mundial es más rápido que las decisiones que adopta el continente. "Evita tomar medidas hoy. Medidas que definen qué tipo de futuro tendremos. Ese es el problema".