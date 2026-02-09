Menú
Un incendio daña una parte del homenaje a las víctimas de Crans-Montana

El memorial se encuentra en la Rue Centrale y se vio afectado por un incendio desatado en su interior ya que estaba resguardado en un carpa.

La carpa situada en el homenaje a las víctimas de la tragedia | Europa Press

El memorial a las 41 víctimas y 119 personas heridas en la tragedia ocurrida en el bar Le Constellation en Nochevieja se vio afectado por un incendio a causa de unas velas depositadas en el lugar, según se ha informado desde la prensa de Suiza. "Por el momento, se descarta la participación de terceros", ha apuntado la Policía.

El homenaje surgió de manera espontánea en la Rue Centrale, la calle principal de la estación de Crans-Montana, cerca del bar del incendio del 1 de enero. Los familiares y amigos de los fallecidos fueron adornando a su paso el lugar con numerosas flores, velas y juguetes. Para resguardarlo de las inclemencias meteorológicas, se decidió recubrir con una carpa en forma de iglú y el gran toldo se vio afectado por las llamas.

Será reconstruido

El incendio producido sobre las seis de la mañana del domingo provocó un daño parcial al memorial, pero no hay que lamentar víctimas. Por otro lado, el libro de condolencias que se encuentra en el lugar no ha sufrido deterioros. El fuego se inició sobre las seis de la mañana y, según informa la televisión RTS, pudo ser controlado de manera rápida por los bomberos.

Después del suceso, la carpa ha sido desmontada y algunos de los elementos depositados fueron retirados, según las autoridades, y el memorial será reconstruido.

