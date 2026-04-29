Apuñalan a dos judíos en una sinagoga de Londres

Un ataque con arma blanca registrado este miércoles en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, ha dejado al menos dos personas heridas y ha terminado con la detención del sospechoso, según han informado organizaciones de seguridad comunitaria y servicios de emergencia locales. Las víctimas –dos miembros de la comunidad judía– están recibiendo atención médica y la Policía británica mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido.

El ataque se ha producido en una sinagoga del noroeste de la capital británica. De acuerdo con las organizaciones comunitarias Shomrim y Community Security Trust (CST), el sospechoso habría atacado con un cuchillo a dos personas en plena vía pública.

There has been a knife attack today in Golders Green. The suspect has been arrested. We would like to thank @shomrimlondon, @Hatzola and @metpoliceuk for their swift response. We are working closely with the police and urge anyone with information to contact the police, Shomrim… — CST (@CST_UK) April 29, 2026

Ambas víctimas han sido atendidas por el servicio de emergencias voluntario Hatzola, vinculado a la comunidad judía local. Los primeros avisos apuntan a que el agresor fue visto armado mientras se desplazaba por la zona tras el ataque.

Las organizaciones de seguridad comunitaria han indicado que la intervención ciudadana y la coordinación con los equipos de emergencia han sido determinantes para contener la situación hasta la llegada de la Policía.

Detención del sospechoso

Tras el ataque, el presunto autor habría huido del lugar con el arma en la mano, según los primeros testimonios recogidos por los servicios comunitarios. Posteriormente, fue retenido en las inmediaciones antes de la llegada de los agentes de Policía, que procedieron a su detención.

Fuentes vinculadas a la seguridad local han señalado que, durante la intervención, se utilizó un dispositivo eléctrico de inmovilización para asegurar al sospechoso, que fue trasladado a dependencias policiales para su interrogatorio.

La Policía Metropolitana de Londres ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, el motivo y la posible planificación del mismo.

El suceso se produce en un contexto de refuerzo de la vigilancia en Reino Unido tras varias investigaciones abiertas por posibles amenazas contra objetivos vinculados a la comunidad judía. Según datos de las fuerzas de seguridad británicas, en las últimas semanas se han producido varias detenciones relacionadas con presuntos planes de ataque contra este tipo de espacios y eventos.

Un incidente "profundamente preocupante"

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha calificado el incidente como "profundamente preocupante" y ha asegurado en el Parlamento que el Gobierno seguirá apoyando a las fuerzas de seguridad en la investigación.

Keir Starmer ha subrayado la necesidad de actuar con firmeza frente a este tipo de delitos y ha expresado su respaldo a los servicios de emergencia y a la Policía en el desarrollo de las pesquisas.