Boric, sobre Venezuela: "No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones"

Desde la misma noche del 28 de julio, cuando Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor de unas elecciones en las que la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, había arraso con en torno al 70% de los votos, el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric señaló que no reconocía los resultados exhibidos por el dictador bolivariano.

Desde entonces ha realizado numerosas declaraciones y escrito mensajes en la red X en los que reitera su postura y temor a la deriva dictatorial de Maduro. Incluso Matías Capuleto, coordinador del Grupo de Puebla, al que pertenece el presidente chileno, ha mostrado su malestar por esta postura tan firme de Boric. "Desconocer los resultados e insultar a Maduro no ayuda en nada. No echemos más leña al fuego, hagamos que los incendios no nos lleven a desastres mayores. Eso es lo que impulsa la derecha internacional", dijo Capuleto.

La farsa del TSJ

Este jueves, el TSJ de Venezuela ha validado en un informe el que se considera el mayor pucherazo electoral en toda Iberoamérica. Algo, por lo demás, esperado, puesto que el TSJ es un tribunal cuyos miembros han sido nombrados a dedo por Maduro.

La presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, fue la que informó del fallo del tribunal en una comparecencia ante otras autoridades. "Convalida esta Sala Electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo en su presentación.

Los magistrados han concluido que no hay discrepancias entre los datos de las máquinas de votación y los datos facilitados por CNE, lo que permite "convalidar" los resultados. Una farsa total acorde con el pucherazo del 28-J.

Dura reacción de Boric

Ante esta farsa, el presidente chileno ha asegurado que la sentencia emitida este jueves por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y que avala la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro "termina de consolidar el fraude" y ha insistido en que Chile "no reconoce este falso triunfo".

"No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra", ha denunciado en redes sociales Boric.

Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 22, 2024

El presidente chileno ha señalado también que la "dictadura" de Maduro no representa en ningún caso a la izquierda política, en la medida en que para ello debería "respetar los Derechos Humanos sin importar el color de quien los vulnera". Un "progresismo transformador", ha añadido, que "mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro sobre polarización".

Reacción esperable de Venezuela

Gabriel Boric dio por hecho que recibiría "insultos" tras este nuevo pronunciamiento: "Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro "el adjetivo cuando no da vida, mata", y ellos han asesinado la palabra democracia. Y no se equivocó.

Nada más producirse estas declaraciones, el ministro de Exteriores venezolano Yván Gil ha afirmado que Boric, "ridículo sirviente", se ha convertido en "el hazmerreír de un continente" y "el más sumiso peón del imperialismo" estadounidense.

"Los pueblos del mundo comprueban hoy lo que Chile notó hace tiempo: Boric es una pieza comprada por EEUU, cobarde y arrastrada a intereses que nada tienen que ver con los anhelos de los pueblos de nuestra América. ¡Cuánta falta hacer en Chile un Salvador Allende", ha manifestado a través de su canal en Telegram.

¿Hablará Zapatero?

Ahora que, desde la farsa bolivariana, todo está claro y sentenciado, sería esperable que el expresidente español abra por fin la boca y rompa el largo silencio que mantiene desde las elecciones del 28 de julio.

José Luis Rodríguez Zapatero ha permanecido en silencio cuando expulsaron a diputados del PP, no dijo nada cuando Maduro dio el pucherazo electoral la noche del 28, ha mantenido un abominable silencio mientras su amigo encarcelaba y asesinaba a miembros de la oposición, no le han afectado ni los pronunciamientos de mandatarios iberoamericanos, ni de la OEA, ni del Centro Carter. Todo ello avalado y respaldado por el Gobierno español, como señaló Albares la semana pasada.

Ahora que se ha pronunciado el TSJ validando el fraude ¿seguirá callado Zapatero? ¿Qué sentido tiene desde la óptica chavista que el defiende seguir callado cuando la instancia superior de Justicia ha dado por bueno el fraude?