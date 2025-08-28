Milei, atacado a pedradas en un bastión del kirchnerismo en un acto de campaña al sur de Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue objeto de un intento de agresión este miércoles por parte de manifestantes durante su participación en una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista, antesala de unos comicios clave en la provincia de Buenos Aires y en medio de un escándalo por corrupción que involucra presuntamente al mandatario y a su círculo más estrecho.

Los manifestantes, que expresaron su repudio a la gestión de Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se enfrentaron con grupos de seguidores de Milei y lanzaron piedras de gran tamaño, cascotes y otros objetos contra el presidente del país que a duras penas conseguía avanzar en una camioneta descubierta por la arteria principal de la localidad bonaerense.

Milei iba acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, y José Luis Espert, hombre clave del partido La Libertad Avanza (LLA), de cara a las estratégicas elecciones que celebra la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre y a las nacionales de medio término del 26 de octubre.

Ante la peligrosidad de la situación, los integrantes de la comitiva presidencial tuvieron que ser evacuados en un vehículo blindado, mientras que Espert lo hizo en moto. Cabe recordar que es el segundo incidente violento en el que se ve envuelto Milei tras el sufrido en Junín hace unos días, en el corazón agropecuario de la provincia de Buenos Aires.

Milei, su hermana y Espert fueron llevados de inmediato a la residencia presidencial en la localidad de Olivos, desde donde el mandatario mostró que había salido ileso del suceso y responsabilizó de los graves incidentes al kirchnerismo, la facción más progresista del peronismo que gobernó bajo los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego de Cristina Fernández (2007-2015).

Desde Olivos envió una foto con su hermana y Espert, que publicó en la red X: "En Olivos con el PROFE José Luis Espert y EL JEFE Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!".

Acusaciones de corrupción

Los últimos días Milei se ha visto acorralado por las acusaciones de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la que estaría involucrada presuntamente su hermana Karina Milei.

El presidente argentino desmintió este miércoles, en declaraciones a la cadena de noticias C5N, lo que dice Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis —y hasta hace poco abogado personal de Milei y amigo personal—, en audios grabados en forma clandestina: "Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió".