Tras unas horas de estruendoso silencio el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado sobre que está ocurriendo en Venezuela en el que empieza por decir que "está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región".

También anuncia que se está "en permanente contacto con nuestra Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular", así como "pendientes de la situación de la colonia española en el país" y aclara que "el personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien".

"Desescalada y moderación"

La parte más significativa del mensaje, no obstante, son los párrafos finales en los que dice que "España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderacion (sin tilde en el original), y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU".

En el colmo del ridículo, asegura que "España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis", como si nuestro Ejecutivo pudiese ser reconocido por EEUU como un mediador válido con Venezuela, cuando todo el mundo sabe que la Administración Trump está convencida de los lazos entre el narcorégimen y las más altas esferas del Gobierno español.

Además, el mensaje, que no menciona la captura de Maduro, también se preocupa de marcar cierta distancia con la dictadura, ahora que se vislumbra su final: "España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela".

Finalmente, el comunicado recuerda también que nuestro país "ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos" e insiste "en que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país".